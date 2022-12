Cecilia Pérez explica el no de la U a Marcelo Díaz: “Es una decisión que está tomando el cuerpo técnico y nosotros debemos respetar”

“Tenemos la convicción que la U no puede vivir otro año con malos resultados y debe pelear arriba en la Tabla”, aseguró la vicepresidenta de la concesionaria laica -Cecilia Pérez- al espacio radial La Magia Azul.

Y si bien, la fanaticada de la U aplaude la llegada del adiestrador, Mauricio Pellegrino, y de algunos jugadores, no está para nada contenta con el arribo del excolocolino, Matías Zaldivia, ni menos con la respuesta negativa que le entregó Azul Azul al regreso de Marcelo Díaz.

“Personalmente le tengo cariño y lo admiro profundamente, pero como dijo nuestro presidente, es una decisión que está tomando el cuerpo técnico y nosotros debemos respetar este proceso”, aseguró Cecilia Pérez. Agregó: “El año pasado se nos hizo muchas críticas porque nosotros habíamos armado el plantel y no fue así. Pero no podemos hacer algo distinto. Debemos darles las herramientas primero al director deportivo Manuel Mayo y al cuerpo técnico, para que ellos determinen quienes llegan y quienes no”.

Con respecto al central que llegó directamente desde Colo Colo a La Cisterna, Pérez pidió tranquilidad. “Si hay amenazas por este tema, nos entendemos en tribunales. Él viene de un club rudo en Argentina y no le afecta tanto de lo que se dice, pero sí a su familia. Aceptó condiciones salariales menores que las que tenía en Colo Colo, él quiso venir a pesar que no tiene la titularidad asegurada y tendrá que pelearla”.

Por último, la mano derecha de la cabeza de la sociedad anónima estudiantil, Michael Clark, habló sobre el viejo sueño de poder construir un estadio. “Yo nací azul y siempre el estadio ha sido una ilusión, un sueño. Hoy lo conversé con Mike (Clark) y es una necesidad. Lo que vivimos en los últimos años roza la discriminación. Como hincha se nos vendió mucho humo en este tema y no podemos jugar con la ilusión de ellos. Tenemos reuniones todas las semanas, desde cero y para ver dónde pueda estar ese famoso terreno”, concluyó.