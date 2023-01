Kun Agüero desclasifica el hilarante festejo del Mundial que incluyó retos de Messi por beber alcohol en exceso

Sergio Agüero participó en cada uno de los festejos de la coronación de Argentina en el Mundial. A diferencia del cocinero Salt Bae, quien recibió una dura sanción de la FIFA por utilizar la acreditación que se le confirió para estar en sitios absolutamente vedados después de la definición entre los transandinos y Francia, al Kun nadie le discutió los privilegios que tuvo. En rigor, porque es considerado, con toda propiedad, como un miembro más del plantel de Lionel Scaloni. Y no cualquiera: hasta que sus problemas cardiacos le impidieron seguir jugando, compartía la pieza en la concentración con Lionel Messi y es considerado uno de los mejores amigos de la máxima figura del equipo. En Qatar estuvo en las prácticas, aunque en algún momento esa presencia fue objeto de debate.

El ex delantero del Barcelona y el Manchester City se sumó a las celebraciones con el entusiasmo que la situación ameritaba. Ahora, con el paso de los días y de la resaca, reconoce varios detalles que hacen incluso más sabrosa su participación. “No puedo creer que alcé la Copa del Mundo y que alcé al mejor del mundo. Eso sí, me dolía mucho la espalda, Leo, la c... de tu madre. Al principio, cuando lo levanté, dije ‘mierda, pesa’. Llegó un momento que con el ‘muchaaachos’ y el ‘dale campeón’, al principio saltaba para que Leo también saltara, pero llegó un momento en que me empezaron a agarrar puntadas fuertes atrás”, revela a través de su canal en Twitch.

Cargar a Messi puede ser considerado un honor, pero, a la larga, genera consecuencias. El ex futbolista reconoce que en un momento le pasó la cuenta. “Cuando estábamos llegando al córner, en un momento no podía más. No iba a dar la vuelta ni en pedo. Si la daba entera, terminaba en un hospital porque no podía más. Él se dio cuenta, porque en un momento lo miré y me entendió. Todo bien, sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó y ya está”, admite.

Agüero carga a Messi en los festejos (Foto: Reuters)

El llamado de atención

No todo fue fiesta para el Kun. De hecho, Messi fue el que, literalmente, le tiró las orejas por pasarse de copas. “Tomé bastante, pero estaba sin comer. Viste que te pega el doble si no comés. Salimos campeones del mundo, estaba metiéndole y dije ‘ya fue, si me pasa algo, que me pase acá en Qatar con la Copa del Mundo’”.

Al astro del PSG no le gustó el exceso, principalmente por la hoja clínica de Agüero. Fue en ese momento en que lució su liderazgo y se lo hizo saber. “En un momento Leo se enojó y me dijo ‘pará’. Somos campeones del mundo, pa. Y ahí seguí de nuevo. Estaba tan bien, que creo que el corazón estaba perfecto. Estaba feliz y no pasaba nada. Entonces me pegó el doble el alcohol”, recuerda.

Las anécdotas no se detienen. Incluso alcanzan para un olvido que habría resultado imperdonable: que andaba con su hijo Benjamín, fruto de la relación con Giannina Maradona, la hija del Diez. “Me querían llevar a Argentina. Yo ya me iba a ir en el avión de la Selección y me acordé de Benja, que estaba en el departamento. ¿Qué querés que lo deje tirado? Ahí le dije ‘Benja, no te voy a dejar tirado, guacho’. Estaba tan cebado que me olvidaba de todo, boludo. Una locura”, comentó.

Agüero develó, además, que haber apostado por Messi como mejor jugador del torneo le reportó US$ 80 mil en ganancias y defendió la validez del título. “¿Quién dice que fue robo? ¿Robo para qué? Robo no hubo nada. Es más, en el segundo penal que le dan a Francia, uno de ellos la toca con la mano y parece que nadie lo vio. Siga, siga y penal. 3 a 3″, disparó.