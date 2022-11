¿No lo quieren en el camarín?: el Kun Agüero incendia la interna de Argentina en la previa a la derrota ante Arabia Saudita en Qatar

En Argentina no la pasan bien. Todo el optimismo que había en la previa del encuentro ante Arabia Saudita se esfumó tras la derrota. Sin embargo, hay un elemento que sucedió a horas del encuentro que no fue positivo para ellos. Sergio Agüero, quien fue parte del equipo campeón de América en 2021, aseguró que no lo dejan entrar a la concentración de sus excompañeros.

El otrora delantero contó en una de sus transmisiones que no le han otorgado la credencial necesaria para poder entrar a la Universidad de Qatar, el lugar donde aloja el combinado transandino. “El mensaje mío es que si no quieren que vaya, está bien, pero que me lo digan a la cara”, sostuvo el ex Manchester City.

“Quiero saber porque no me quieren ahí. Capaz que no les gustó alguna vez que opiné algo. Ni idea, es rara la situación”, agrega el formado en Independiente de Avellaneda.

La historia de Sergio Agüero y la selección argentina no culminó con su retiro. Luego de dejar el fútbol por problemas cardíacos, la AFA le planteó al Kun formar parte de la comitiva que viajara a Qatar. Incluso, en febrero, se había dado por hecho. “Voy a ir al Mundial. Hoy fue una linda charla con Chiqui Tapia. Él se portó muy bien con nosotros, y me pidió que nos juntemos”, decía el goleador histórico del Manchester City a inicios de año.

“Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al Cuerpo Técnico, hablé con Scaloni y también con Tapia. Tenemos que intentarlo, darle una vuelta. Yo voy a estar ahí con los chicos, que me llevo muy bien. Lo mío es para acompañar”, contaba.

Pese a aquellas declaraciones, el ex Atlético de Madrid no formó parte de la comitiva. Más allá de las intenciones, en abril ya había anticipado que no podría realizarse. “Yo soy jugador y si viene un exjugador que trabaja para la AFA es medio rara la situación. Quiero evitar esas cosas”, dijo en entrevista con ESPN.

“La invitación estuvo, pero mi idea es disfrutar. A Qatar voy a venir como hincha y tengo muy buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando en el cuerpo técnico y con los chicos en el día a día. Me piden un rol diferente y no estoy para eso”, agregaba.

Entre idas y vueltas, lo cierto es que Agüero no ha podido visitar a sus excompañeros. Un golpe que llegó solo horas del debut ante Arabia Saudita y que hace más ruido luego de la histórica derrota.