¿La maldición del gato? En Argentina recuerdan una polémica acción de Brasil en Qatar 2022

El 7 de diciembre de 2022, una polémica escena se vivió en la selección de Brasil. Ese día, mientras Vinicius Junior dialogaba con los medios y el jefe de prensa del Scratch sacó al felino de la escena lanzándolo desde el mesón. En ese momento, algunos reporteros le reprocharon su actitud a su colega. Sin embargo, este explicó su decisión con un gesto y generó las risas del atacante de la canarinha. Fue en la antesala de la eliminación de los dirigidos por Tite, ante Croacia.

Coincidencia o no, desde entonces, la verdeamarela no ha vuelto a conseguir triunfos importantes. Una situación que algunos diarios transandinos le recuerdan al elenco del país de la samba. “Brasil desde este momento: Afuera por penales en 4tos de final de Qatar 2022 ante Croacia; Tite dejó de ser el técnico; Eliminados por Israel en 4tos de final del Mundial Sub 20; Neymar se rompió los ligamentos; Afuera en 4tos de final del Mundial Sub 17 perdiendo 3-0 contra Argentina; Perdió contra Argentina en el Maracaná y se le terminó el invicto como local por Eliminatorias; Está 6º en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026; Fernando Diniz fue despedido como DT; Afuera de los JJOO por primera vez en 20 años, perdiendo ante Argentina; Afuera por penales en 4tos de final de la Copa América 2024 frente a Uruguay. Creer o reventar”, exponen en Olé.

El hecho también fue recordado por otros medios, como Infobae, TyC Sports y Clarín. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que Brasil solo ha sumado fracasos y en Estados Unidos el mazazo caló hondo. De hecho, los históricos han reprochado lo expuesto por su selección. “Vinicius no es ese jugador del que dices ‘si juega bien, Brasil será campeón’. Si juega bien ayudará mucho a Brasil. El único jugador brasileño que dices ‘si hace lo que es capaz, Brasil será campeón’ es Neymar”, lanzó Romário.

Una crítica que recibió el apoyo de Ronaldo Nazario, el segundo goleador histórico de los mundiales. “Vinicius no es joga bonito. Lo siento pero es la realidad. El último joga bonito se llama Neymar, Vini es un gran jugador pero no representa el juego distinto de Brasil”, dijo el exdelantero.