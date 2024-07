Alexis Sánchez se confiesa con Mark González y resalta su labor en la Roja: “Ya no sé qué otro récord hacer”

Mark González tiene una nueva faceta. El exfutbolista, mundialista en Sudáfrica 2010 y campeón de la Copa América Centenario 2016, ha mutado hacia la comunicación y estrenó su espacio de entrevistas en Youtube. El primer capítulo de “Leyendas, la realidad de un sueño” tuvo a Alexis Sánchez. Ambos se juntaron en Italia y charlaron de fútbol y de lo que envuelve este mundo. En esta instancia, el tocopillano expresó su opinión sobre la labor de la prensa a la hora de criticar a los jugadores jóvenes de la Selección, pidiendo que sean más constructivas y sin intención de dañar.

“Creo que hoy en día las redes, para mí, es algo que consume en que el chico es el número uno del mundo y en dos días, por un mensaje que alguien le manda, puede pasar al peor del mundo”, comenzó diciendo Sánchez en la entrevista con su excompañero en la Roja. “La misma prensa te afecta, creo que a veces tiene que hacer más críticas constructivas, de ayudar al jugador; entiendo que si se equivocó en una jugada lo critiques por la jugada”, añadió.

“Hay personas que no jugaron nunca y entienden mucho, y algunos que jugaron y no entienden. Hay de todo, pero hay que ser empáticos. A mí me pueden criticar en Chile y yo pienso quién me está criticando, una persona que le pagan por ir a un programa”, agregó Sánchez.

Respecto a la selección chilena, Alexis destacó sus logros, también deslizando una visión crítica hacia quienes comentan en los medios: “Yo he hecho lo que he hecho en mi vida. Soy goleador histórico, más partidos en la Selección, más asistencias, más partidos en Clasificatorias, más goles en Clasificatorias, ya no sé qué otro récord hacer. En la Selección los he hecho todos y qué me falta para discutir con alguien que nunca le pegó a un balón o que nunca me superó, con respeto lo puedo escuchar si hace una crítica constructiva”.

“Pero si tratas de hacer daño, porque eso es lo que pasa en Chile, que tratan de hacer daño a un joven. A mí, critícame, con la experiencia lo manejo bien, pero no un chico que por redes están criticando... Yo les digo antes del partido que las redes les importen un carajo, que disfruten”, cerró al respecto.