La notable diferencia entre las arengas de Dorival Junior y Marcelo Bielsa previo a los penales entre Brasil y Uruguay

Marcelo Bielsa es uno de los hombres del momento en la Copa América. El técnico ha recibido los elogios de la prensa internacional. También reconoció que el juego de Uruguay no fue acorde a su estilo. El rosarino da que hablar. Es tema de opinión, incluso, en el país al que eliminó. En Brasil apuntan a Dorival Junior como uno de los culpables por el fracaso del Scratch. El entrenador no tiene conforme a nadie en su país. En ese contexto, comparan su estilo con el de Marcelo Bielsa.

El afamado abogado Jeff Nascimento, compartió un clip de video en el que se observa como el estratega brasileño estuvo fuera del círculo en el momento previo a la tanda de penales. “Levantando el dedo para ser escuchado, sin éxito”, escribió el profesional. Una situación opuesta a lo hecho por el ex DT de la Roja, que lideró la arenga de Uruguay y fue escuchado con atención sus dirigidos mientras entregaba la lista de lanzadores.

Después de la derrota, Dorival Junior justificó no haberse hecho parte del momento. “Me mantuve alejado porque les estaba contando a cada uno lo que tenía en mente. Una vez definidas las cinco posiciones iniciales, comencé a hablar de lo que habíamos entrenado. De hecho, en el entrenamiento que se desarrolló desde el primer día en Orlando estuvimos trabajando en los penales porque sabíamos que probablemente tendríamos esa posibilidad en las definiciones del partido”, dijo.

El entrenador, pese a la eliminación, asegura que valora lo mostrado por Brasil en la Copa América. “Nos vamos invictos del torneo pero no satisfechos. Por lo que trabajamos teníamos más expectativas. No hicimos partidos de alto nivel desde lo técnico, pero yo no descarto ninguno de los partidos. Creo que hubo entrega, espíritu de lucha. En ningún momento el equipo dejo de ir a buscar el resultado. Fue un equipo valiente y hubo más cosas positivas que negativas en este proceso. No son los resultados que queríamos, asumo esa responsabilidad, pero creo que este equipo tiene todo para evolucionar mucho. Este proceso necesita paciencia”, señaló.

De momento, el técnico descarta dar un paso al costado en la canarinha y asegura que su mente está puesta en las Eliminatorias. “Tenemos dos años para trabajar antes del Mundial. Lo primero es clasificar porque somos sextos en la clasificación y es una posición que nos incomoda”, explicó.