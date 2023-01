Sin Mbappé en el pasillo de honor: el especial recibimiento del PSG a Lionel Messi en su regreso a los entrenamientos

El campeón del Mundo ya está en París. Este miércoles Lionel Messi regresó a Francia para sumarse a los entrenamientos del PSG después de tomarse unas merecidas vacaciones después de obtener el título de Qatar 2022.

Atrás quedaron sus días en Rosario, su ciudad natal, y ahora la meta del atacante será reencontrarse con su mejor nivel futbolístico para seguir aportando con los parisinos.

La llegada al centro de entrenamientos lo hizo en una camioneta gris, bien protegido del frío reinante en Europa, donde aprovechó de saludar a quienes esperaban por su ingreso, recibiendo las primeras felicitaciones.

Luego llegó el momento de cambiarse de indumentaria. En el vestuario también aprovechó de saludar de una forma más íntima a sus compañeros, entre ellos destacó Neymar.

Pero esto no fue todo. Porque después de realizar algunos ejercicios dentro del gimnasio del centro de entrenamientos, apareció en la cancha principal del recinto donde fue recibido con un pasillo de honor integrado por jugadores y miembros del cuerpo técnico de la institución.

Al final de este lo estaba esperando el director deportivo Luis Campos, quien tras darle un abrazo, le entregó una estatuilla como reconocimiento a su título como campeón junto a Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Claro que el encuentro con Kylian Mbappé, quien fue uno de sus rivales cuando enfrentó a Francia, aún deberá esperar. Si bien el delantero galo se presentó a tres días de haber perdido la final, el PSG le entregó a él y al marroquí Achraf Hakimi unos días de descanso para que recuperaran fuerzas de cara a los desafíos que se les vienen encima.

Ahora ya con la Ligue 1 en marcha, la duda se centrará en cuándo podrá Lionel Messi volver a estar a disposición del técnico Christophe Galtier. El próximo duelo de los parisinos está programado para este viernes contra el Chateauroux por los treintaidosavos de final de la Copa de Francia. Luego, por la liga tendrán que medirse contra Angers el miércoles 11 de enero en el marco de la 17° fecha.

Será en este partido donde Messi tiene más posibilidades de reaparecer para ser homenajeado por el club de forma pública, a pesar de los temores de la reacción que puedan tener los fanáticos franceses después de que Les Bleus cayeran en la final justamente ante la selección de Messi.

El DT llama a la calma

Hae algunos días el entrenador Christophe Galtier evitó entrar en polémicas por la rivalidad entre Messi y Mbappé, destacando la actitud de ambos deportistas en Qatar 2022.

“En Argentina no sé, pero Messi no le faltó al respeto a Mbappé. Se dieron la mano y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado. Felicitó tanto a Leo como a Scaloni. Eso es lo que me importa”, declaró.