Joan Barreda y José Ignacio Cornejo enfrentan un lío por el triunfo de la cuarta etapa del Dakar

La definición de la cuarta etapa en la categoría de las motos se mantuvo en la incertidumbre durante varios minutos. Joan Barrea Bort consiguió cruzar la meta tras superar los 425 kilómetros de la etapa en bucle en Ha’il tras completar la etapa en 4H 28′18″.

Claro que luego llegó el turno de llegar de José Ignacio Cornejo que terminó por desordenar todo el asunto. El motivo fue que el competidor nacional se detuvo por unos momentos para ayudar a Joaquim Rodrigues, quien había sufrido una caída en los primeros kilómetros del día.

Por lo mismo, la organización decidió devolverle el tiempo que sumó por su buena acción. De esta manera, Cornejo escaló a la primera posición después de que se le descontara de su tiempo 25′55″.

“Nacho Cornejo se hace con la victoria de la especial tras haber ido a rueda de Joaquim Rodrigues. Recupera 25′55″ en la general y marca el mejor tiempo del día con unos 10′ de ventaja sobre Joan Barreda, quien deberá tener paciencia hasta volver a encontrarse con el éxito”, informaba la organización del Dakar 2023 en el relato oficial de la competencia.

Sin embargo, con el pasar de los minutos surgieron discrepancias entre el tiempo que se le había descontado y lo que mostraba el GPS. Así, tras realizar un mejor cálculo, “queda patente que el chileno perdió un total de 7′35″. Por lo tanto, sube en la clasificación de la especial, pero no lo suficiente para privar a Joan Barreda de su 29ª victoria de etapa en el Dakar”, aclararon.

De esta forma, Cornejo, con cinco etapas ganadas (2 en 2020, 1 en 2021 y 2 en 2022) perdió la oportunidad de alcanzar en el registro a Pablo Quintanilla y Carlo de Gavardo, quienes suman seis.

Así, la clasificación general de las motos quedó liderada por el Australiano Daniel Sanders con un tiempo acumulado de 18H 40′03″. Le siguen en el podio provisorio el estadounidense Skyler Howes y el argentino Kevin Benavides.

En el caso de los chilenos, el mejor posicionado es Pablo Quintanilla en el séptimo lugar (+11′05″) y José Ignacio Cornejo, 12° con una desventaja de 30′57″.

“Llevo tiempo sin abrir pista y la navegación ha sido complicada, en parte por lo mucho que llovió ayer. Tengo una confianza relativa, pero tengo la impresión de que tengo que ir despacio porque el brazo me duele, no estoy recuperado del todo. Para mí, después de un año, un Top 10 no estaría mal, pero bueno, por ahora ha ido todo bien y estoy en la pelea. De momento, solo me pongo de plazo del día de descanso, y ahí veré bien cómo me encuentro. Tengo que ir tranquilo y ya”, comentó Sanders tras su llegada a la meta.