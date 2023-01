“Tal vez solo van donde se gana dinero”: exjugador de Brasil le da con todo a Neymar, Ronaldo y Ronaldinho por no asistir al funeral de Pelé

Los días han transcurrido, pero el mundo del fútbol aún lamenta y continúa de luto tras la muerte de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Es por ello que, durante las últimas horas, el féretro del Rey del Fútbol estuvo recorriendo las calles de Santos. Asimismo, y a pedido de su familia, su cuerpo pasó por las dependencias de la casa de su madre, Celeste, para posteriormente ser enterrado en el cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica.

Pese a ser un hito dentro marcado por la tristeza, las molestias también han salido a luz durante estos días, donde a más de un exjugador brasileño, personas cercanas al círculo del legendario exgoleador y familiares de ‘O Rei’, han dado a conocer su enojo ante la ausencia de algunas estrellas de la Canarinha en la despedida del único ganador de tres Mundiales.

A tal punto ha llegado, que ha causado revuelo en tierras brasileñas, donde exseleccionados como Neto han manifestado fuentes descargos por la falta de los simbólicos futbolistas, tanto en el velorio como en el funeral del 10.

“Una verdad es que Pelé no es solo nuestro ídolo, es un ídolo del mundo. Solo que en nuestro país no hay cultura, no hay educación. Un momento donde los pentacampeones no vinieron al velorio, donde los tetras no vinieron, donde el entrenador de la selección (Tite) no vino. Es lo mínimo, es una falta de respeto. Tal vez solo van donde gana un dinero”, disparó el exjugador.

“Es muy triste la no presencia de Cafú, que fue capitán de la selección. Triste de no ver a Ronaldinho Gaúcho; a Ronaldo, el Fenómeno; de no ver a Roberto Carlos, a Neymar. Es muy triste ver a esos exjugadores y a los actuales no estar presentes en el velorio del Rey Pelé. Al mismo tiempo, la felicidad de ver a más de 150 mil personas de estar hasta siete horas, un niño, señoras, señores, hinchas del Santos, Flamengo y otros equipos estar aquí para reverenciar al Rey, pero muy triste por los otros jugadores que no pudieron estar aquí, en el velorio de O Rei”, remató.

De momento, solo se ha evidenciado la asistencia de algunas figuras del fútbol, como es el caso de Ze Roberto y Elano, quienes se acercaron al lugar del funeral para rendir tributos a la leyenda brasileña.

Otra de las ausencias, pero la cual se encuentra justificada, es la de Neymar, principal figura de Santos después de Pelé en la historia, quien avisó que no podría viajar desde París y determinó que fuera representado por su padre, Télam. En relación de aquello, el actual portador de la mítica número 10, Yeferson Soteldo, visitó el velorio este lunes junto a Santos y habló sobre lo que conlleva poseer esta camiseta. “Llevaré la 10 del Rey con gran responsabilidad y honor”, expresó el venezolano.