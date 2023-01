Celeste Arantes, madre de Pelé, todavía no sabe que su hijo murió

Ya han pasado algunos días desde la muerte de Pelé, la gran leyenda brasileña del fútbol. Las reacciones han sido en todo el mundo y los medios de comunicación han dado amplia cobertura a una noticia que, seguramente, marcará el año 2022. Sin embargo, Celeste Arantes, madre de O Rei, todavía no se entera de que su hijo ha muerto.

Así lo confirmó la hermana de la exestrella del Santos Maria Lúcia do Nascimento. “Ella no lo sabe, hablamos, pero ella no lo sabe. Está bien, pero está en su propio mundo”, dijo en diálogo con ESPN Brasil. Eso sí, reconoce que a la madre de 100 años le contaron que su hijo se encontraba delicado de salud: “A veces le digo: ‘Dico (como llamaban a Pelé en su casa) está así, oremos por él, ¿vale, mamá?’. A veces abre los ojos, pero no está consciente”.

El lunes el cuerpo de Pelé será trasladado de Sao Paulo a Santos, en un trayecto de 80 kilómetros, donde será velado en el Estadio Urbano Caldeira, en Vila Belmiro, la casa del club de sus amores, Santos. Sin embargo, el cortejo fúnebre pasará por la puerta de la casa de Doña Celeste.

Problemas de salud y un nuevo hijo que se fue

En Brasil informan que la madre de O Rei se encuentra estable de salud, pero debe recibir constantes visitas médicas y cuidados. Cabe destacar que en 2020 sufrió la muerte de Jair Arantes do Nascimento (Zoca), otro de sus hijos, por lo que de los tres, ya solo está viva Maria Lúcia.

Precisamente una de las últimas publicaciones en redes sociales de Pelé fue con motivo del cumpleaños 100 de su madre. En esa oportunidad, escribió: “Hoy celebramos los 100 años de vida de Doña Celeste. Desde pequeño ella me enseñó el valor del amor y la paz. Tengo más de cien razones para estar agradecido por ser tu hijo. Les comparto estas fotos, con mucha emoción para celebrar este día. Gracias por estar cada día a tu lado, madre”.