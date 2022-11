El Kun Agüero levanta la guardia por Messi y le pega de vuelta a Canelo Álvarez: “Seguramente no sabes de fútbol”

Un verdadero amigo es el que está siempre. En las buenas y en las malas. Lionel Messi sabía poco de las últimas. Salvo el recuerdo de las finales perdidas con Chile, la carrera de La Pulga ha sido fantástica. De hecho, un eventual título en Qatar lo transformaría en el mejor jugador de la historia, ya sin ningún elemento objetivo a disposición para cuestionarlo. Pero, justo cuando había levantado a Argentina para que le ayudara en ese propósito, se metió en problemas. Y no menores: muy probablemente sin proponérselo, provocó la ira de Saúl Álvarez. Canelo es múltiple campeón mundial de boxeo. Uno de los mejores púgiles de la historia. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, posteó, entre una serie de tuits plagados de molestia y nacionalismo.

Messi no está solo. Quien se pone en guardia para salir a defenderlo es Sergio Agüero. El Kun es, con seguridad, el mejor amigo que ha cultivado en el fútbol. Crecieron juntos y triunfaron en la misma época. En las concentraciones de la Albiceleste compartían habitación y la ausencia del jugador formado en Independiente explica por qué en Qatar el astro del PSG duerme solo. Curiosamente, a nivel de clubes nunca pudieron jugar juntos. Estuvieron cerca en el Barcelona. Agüero firmó por los catalanes motivado por la presencia de su amigo, entre otras razones. Y cuando ya había sido presentado, se encontró con la sorpresa: Messi no logró ponerse de acuerdo con la dirigencia culé y emigró al PSG.

La respuesta

Agüero no solo se pone en guardia. También saca un puñetazo directo al rostro de Canelo. “Señor Canelo: no busque excusas o problemas. Seguramente no sabe de fútbol ni de qué pasa en un vestuario”, parte, intentando aclarar la situación que tiene enfrentado al mexicano con la figura transandina.

La explicación aborda, también, la razón por la que la casaquilla azteca estaba en el suelo. “Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor”, especifica.

Y, finalmente, tira al piso la teoría conspiranoica de Álvarez. “Y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y, sin querer, le da”, explica el ex goleador del Manchester City, quien se tuvo que retirar del fútbol por problemas de origen cardiaco y quien hoy está devenido en comentarista y streamer, con singular éxito.