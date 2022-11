“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”: el amenazante tuit de Canelo Álvarez contra Lionel Messi

Normalmente, las amenazas a través de las redes sociales hay que tomarlas como de quien vienen. Generalmente, son anónimas y con algún ánimo de amedrentar que suele no concretarse. Afortunadamente, habría que decir. Sin embargo, Lionel Messi tendrá que preocuparse: el astro argentino es el objeto de un furioso mensaje a través de Twitter. El emisor es nada menos que Saúl Álvarez. Canelo es múltiple campeón mundial de boxeo. Para más precisión, uno de los mejores púgiles libra por libra de la historia. Sus golpes son demoledores y la gran cantidad de marcas que ha conseguido lo reflejan.

A ese peleador, quien justamente se destaca por su espíritu combativo, se la atravesó la figura del astro argentino. El mensaje que le envía es corto, pero categórico. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribe, añadiendo cuatro iconos que no cuesta mucho interpretar para encontrarles sentido. Dos evocan, derechamente, golpes de puño. El tercero refleja furia e insultos y el último, una llama, que seguramente intenta graficar la alta temperatura.

La razón

Canelo explica, en tuits sucesivos, el motivo de su indignación. En la captura de video, que corresponde a la celebración que se produjo en el camarín trasandino, aparece Messi poniendo un pie sobre una camiseta mexicana. Es, precisamente, a lo que alude el deportista. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, pregunta.

Luego, insiste. “Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi, por su mamada que hizo”, sostiene.

Álvarez se dedicó más tarde, a responderles a quienes le habían enrostrado una interpretación errada de la situación. Y, sobre todo, a resaltar el nacionalismo de sus dichos. “El que no defienda su patria es un culero… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. VIVA MEXICO CABRONES”, insistió.