¿David Beckham, el nuevo jefe de Messi? Prensa inglesa asegura que hay acuerdo para que La Pulga emigre a la MLS después del Mundial

Lionel Messi vuelve a ser objeto de devoción en Argentina. La Pulga abrió el camino a la victoria transandina sobre México y, de paso, revitalizó a un país entero, que había sufrido en el debut, con la derrota frente a Arabia Saudita. Hasta sus compañeros se rinden ante la figura de La Pulga. “Tenemos al mejor”, afirmó Lautaro Martínez después del duelo, en una muestra del respeto que le prodigan sus compañeros. En el vestuario, durante el festejo, se dio otra particularidad en el mismo sentido: se vio a Messi entonando a voz en cuello un cántico que lo unía a Maradona como avales de la confianza y que, por cierto, aludía a los reveses ante Chile, en las Copa América de 2015 y 2016.

En Inglaterra también hablan de Messi, pero por otra razón. Lo ligan con un personaje ilustre de la isla: David Beckham. El ex capitán de la escuadra británica y del Manchester United es, hoy, un próspero empresario. Entre otras inversiones, es el dueño del Inter de Miami, franquicia que compite en la Major League Soccer, la principal competencia futbolística de Estados Unidos.

Messi celebra después de marcarle a México (Foto: Reuters)

Pack estelar e inversión

The Times se la juega. La publicación inglesa asegura que el acuerdo está muy cerca y que Messi cambiará de aires una vez que concluya su participación en el Mundial con Argentina. “Inter Miami está cerca de llegar a un acuerdo con Lionel Messi, y el club estadounidense confía en que la superestrella argentina firmará después de la Copa del Mundo aquí en Qatar. La franquicia de Miami, copropiedad de David Beckham, espera que Messi se vaya del Paris Saint-Germain al final de la temporada europea, en un acuerdo que convertirá al jugador de 35 años en el jugador mejor pagado de la historia. de la MLS”, plantea.

Hay otro incentivo que Beckham y los suyos tienen en mente: dotar a Messi de compañeros que puedan adaptarse a su juego y, principalmente, hacerlo sentir cómodo. En ese contexto, el medio de comunicación británico apunta que Luis Suárez y Cesc Fábregas acompañarán al argentino en una estructura megaestelar. La elección no es casual: ambos fueron compañeros suyos en el Barcelona. Con el uruguayo, la cohesión se extiende, además, al plano personal. Ambos son amigos y solían compartir momentos familiares.

Hace un par de meses que se viene hablando de la operación para que Messi se radique en Estados Unidos. Por esos días, la opción aparecía incluso más amplia: se hablaba derechamente de que el jugador argentino adquiera un porcentaje de participación en la propiedad del club, en una proporción cercana al 35 por ciento.

Dos años atrás, el astro manifestó su inquietud por vivir en el país norteamericano. “Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, de sentir esa experiencia. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses que me quedan en Barcelona para luchar por lo que se pueda y no pensar en cómo terminará el año, porque no sería bueno que anticipara lo que voy a hacer”, puntualizaba. El destino le deparó un cambio de planes, al llevarlo al PSG, pero ahora parece enrielarse para cumplirle un viejo anhelo.