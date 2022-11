Jan Vertonghen se lamenta tras la derrota de Bélgica ante Marruecos: “No creo que hayamos generado ocasiones; esto es muy frustrante”

Una dolorosa derrota vivió Bélgica. Los Diablos Rojos cayeron por 2-0 ante una sorpresiva selección de Marruecos y se complican en un encendido Grupo F. La Generación Dorada de la escuadra europea ha estado lejos de su mejor nivel, tanto individual como colectivamente, y suma dos deslucidas actuaciones.

El director técnico belga, Roberto Martínez, se refirió al resultado del encuentro y afirmó que la primera anotación magrebí marcó el desarrollo del partido: “Ese primer gol de Marruecos marcó el resto del partido. Llevamos seis años defendiendo esas situaciones de la misma manera y fallamos, no tiene nada que ver con nuestra alineación. Tengo que mirar las imágenes de nuevo”, señaló el estratega posterior al duelo disputado en el Estadio Al Thumama.

Bélgica se vio mejor en la primera mitad, pero al iniciar el complemento fue sobrepasados física y futbolísticamente por los marroquíes. En esa línea, el estratega aseveró que no aprovecharon el momento donde fueron superiores: “No aprovechamos lo suficiente nuestros buenos momentos en la primera mitad. Después del gol en contra, el partido cambió radicalmente y no fuimos lo suficientemente cuidadosos con el balón para lastimar a Marruecos”.

Finalmente, Martínez aseguró que sabrán sobreponerse a la derrota ante los africanos para afrontar un crucial duelo con Croacia en la última jornada de la fase de grupos: “Tenemos que permanecer juntos ahora y volvernos más fuertes. Conozco a este grupo, estaremos listos para Croacia”.

Roberto Martínez, entrenador de Bélgica, en la derrota ante Marruecos. (AP Photo/Frank Augstein)

Fallida clasificación

En tanto, el defensor Jan Vertonghen fue crítico por el rendimiento mostrado por su escuadra y sobre todo por los goles sufridos mediante balón parado, aunque uno de ellos fue desestimado por el VAR: “No creo que hayamos creado ocasiones. En sí mismo fue bueno, porque regalamos poco. Nos tragamos dos goles idénticos a balón parado, balones que nunca se dejan entrar así. El primero nos salió bien (tras ser anulado por el juez César Ramos), el segundo ya no. Hay tantas cosas pasando por mi mente en este momento, cosas que no debería decir al aire libre. ¿Dónde salió mal? Atacamos mal porque somos demasiado viejos, ¿no? Siempre será algo. Tenemos mucha calidad en la delantera, pero también Marruecos, y les salió mejor hoy. Esto es muy frustrante”.

El zaguero, claramente afectado por el resultado, se mostró ofuscado tras una opaca segunda actuación consecutiva y aseguró que confiaban en que hoy sellarían su clasificación a los octavos de final: “Solo podría mejorar después de ese partido contra Canadá. Esperábamos clasificarnos hoy, pero ahora será un último partido difícil donde todo está en juego. Pero la calidad en este grupo ciertamente está ahí para salir adelante”.