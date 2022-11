Presente desigual: Alemania se juega la vida ante la favorita España

“España es la primera final para nosotros en este Mundial”, señaló Hansi Flick, entrenador de Alemania, en la conferencia de prensa previa al duelo ante los hispanos. Y claro, el estratega lo sabe, la victoria es una obligación pensando en sus aspiraciones y en seguir con vida en el Mundial.

La concentración es tal que el director técnico decidió que ningún jugador lo acompañara a la rueda periodística, pues pretende que todos los futbolistas estén completamente descansados y enfocados en el crucial partido.

Ambas escuadras, a priori en un segundo escalón dentro de las favoritas para ganar el certamen, pero favoritas como tal, se jugarán todo en el Estadio Al Bayt, a las 16 horas de la jornada dominical. Los dirigidos por Luis Enrique buscarán sellar la clasificación a los octavos de final y qué mejor que dejando en el camino a los teutones, que podrían quedarse eliminados en fase de grupos por segundo Mundial consecutivo.

La presión está del lado germano, eso es evidente. Los hispanos lo saben y no dudan en pasar la pelota a la vereda del frente: “Alemania jugará bajo presión porque necesitan ganar tras caer ante Japón. Es uno de los mejores equipos del mundo y para ellos es una final porque necesitan ganar para tener posibilidades de pasar a la siguiente ronda”, señaló Dani Olmo, a un día del encuentro.

Dani Olmo festeja su gol frente a Costa Rica. (AP Photo/Julio Cortez)

España está sólida. Tras la aplastante victoria sobre Costa Rica por 7-0 se postula como uno de los fuertes candidatos. La oncena está consistente y no pareciera haber cambios de cara al partido. Si bien Alemania se vio superada en el complemento ante los nipones, en la primera mitad fue amplio dominador y fallar de cara al arco les terminó pasando la cuenta. No obstante, la derrota no complica a Flick, quien no tiene demasiados cambios en mente, pero sí algunas “consideraciones”. La inclusión más notable podría ser la de Leroy Sané. El atacante del Bayern Múnich fue baja ante el país del sol naciente por molestias en su rodilla, pero ya se reintegró a los entrenamientos. El técnico lo esperará hasta última hora y no contará con él si no está en plenitud física.

Historia y presente

En total, Alemania y España se han enfrentado en 25 encuentros, con nueve victorias para los teutones, ocho para los hispanos y misma cantidad de empates. ¿Y en Mundiales? el duelo se dio en cuatro oportunidades, con dos victorias alemanas, una española y un empate. Sin embargo, en el último tiempo la Furia Roja saca ventaja, pues la última vez fue una impactante victoria por 6-0 por la UEFA Nations League.

En los últimos diez años los germanos solo se han impuesto dos veces y la última fue hace ocho años. Los ibéricos ganaron cuatro de esos partidos, con resultados históricos a su favor, como en la semifinal de Sudáfrica 2010 y la final de la Eurocopa 2008. Ahora, los hispanos buscarán sepultar a la Máquina, que solo cuenta con una oportunidad: “No nos quedan más balas. La bala que se podía malgastar la malgastamos ayer”, señaló Flick, un día después de la sorpresiva derrota ante Japón.