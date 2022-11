Mucho castigo para Arabia Saudita: Polonia se impone y Robert Lewandowski marca su primer gol en Copas del Mundo

Una crucial jornada se vive en el Grupo C. A Polonia le urgía ganar para seguir con vida y no solo lo consiguió, sino que se encumbró en la cima de la zona. Arabia Saudita, en tanto, pecó por su falta de definición y perdió un encuentro que les hubiera dado la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El inicio, al igual que todo el desarrollo del encuentro, se destacó por su intensidad. Ante la necesidad, ambos equipos intentaron adueñarse de la posesión del balón para proponer y plasmar su juego en el campo del Education City Stadium. La escuadra dirigida por Hervé Renard, que causó una grata impresión en la sorprendente victoria ante Argentina, se impuso poco a poco. La presión, intensidad y juego físico, además del buen pie de sus volantes y atacantes, fueron la tónica en la primera mitad.

Con el pasar de los minutos, los duelos eran cada vez más fuertes y el encuentro comenzó a subir de temperatura. La importancia de este era notoria. Polonia en 20 minutos tenía tres amarillas y comenzó a jugar al filo de la expulsión. El dominio y los embates árabes complicaron a la zaga polaca, quienes se replegaron y buscaron hacer daño mediante transiciones rápidas. La amenaza de Robert Lewandowski y Arkadiusz Milik era latente y, sumado a la peligrosidad en los balones parados, pudieron acercarse a los pupilos de Czesław Michniewicz.

Polonia venció por 2-0 a Arabia Saudita. (AP Photo/Francisco Seco)

Mucho castigo para los árabes

Sobre el final de la primera mitad llegó lo más interesante. A los 39′ vendría la apertura de la cuenta tras una arremetida por la derecha de Matty Cash. El lateral habilitó a Lewandowski y este superó al arquero, pero se quedó sin ángulo. El delantero del Barcelona levantó la cabeza y habilitó a Piotr Zielinski, quien remató con el arco a su disposición y adelantó a los polacos.

Cuatro minutos después parecía llegar la alegría árabe. En un dudoso cobro de Wilton Sampaio tras revisar el VAR, Krystian Bielik le cometió una infracción a Saleh Al-Shehri. El volante, inocente en su acción, bajó al ariete asiático tras un leve e innecesario contacto en el área, pues se encontraba de espalda al arco y se opciones claras de pase.

La estrella de los Hijos del Desierto, Salem Al-Dawsari, asumió la responsabilidad. El atacante sacó un remate cruzado y ahí apareció la figura de Wojciech Szczęsny. El meta contuvo el tiro y en el rebote parecía llegar la anotación de Mohammed Al-Breik, pero el jugador de la Juventus, con una destacable demostración de reflejos, envió el remate al córner y evitó la paridad. Demasiado castigo para los Halcones Verdes.

El complemento no fue muy distinto al desarrollo del primer tiempo. Arabia Saudita con la posesión y Polonia cediendo terreno para salir a la contra. Ambas escuadras generaron opciones claras, pero no lograron concretar. Los asiáticos no estuvieron finos de cara al arco, mientras que los europeos tuvieron dos palos en el inicio de la segunda mitad. Gran ambiente se vivía en el recinto de Rayán. La intensidad se mantuvo hasta el final. Los árabes buscaron a toda costa un valioso empate, pero la resistencia polaca se impuso. A falta de ocho para cumplir el tiempo reglamentario, vendría un gol histórico. Robert Lewandowski aprovechó un grosero error de la defensa y selló el encuentro marcando su primer gol en Mundiales.

Las Águilas Blancas (4), a la espera del duelo entre Argentina y México, llegarán en la cima del grupo a la última fecha y enfrentarán a los transandinos. En tanto, los de Medio Oriente (3) buscarán sellar la clasificación frente a los centroamericanos.