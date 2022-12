Pellegrino toma decisiones en la U: Marcelo Díaz no es prioridad y Marcelo Cañete deberá buscar un nuevo club

Mauricio Pellegrino toma decisiones. A diario, ya sea vía zoom, telefónica o por WhatsApp, el nuevo técnico de Universidad de Chile conversa con Manuel Mayo para definir los lineamientos de cara a la temporada 2023. El argentino no quiere perder el tiempo con el fin de lograr la principal misión que se le encomendó al momento de firmar en la U: enmendar el rumbo de un club que peleó con el descenso durante los últimos cuatro años.

Pellegrino, desde Buenos Aires, ya entregó algunas órdenes de cara al inicio de la pretemporada que comenzará este viernes, en el Centro Deportivo Azul. Si bien los primeros días serán de toma de exámenes médicos a los futbolistas, el nuevo estratega ya avisó que no tiene contemplado a varios jugadores. Y uno de ellos es Marcelo Cañete, el volante que llegó en 2021 como la gran figura del Torneo Nacional y que nunca pudo reeditar sus actuaciones en el equipo azul.

Según pudo averiguar El Deportivo, Manuel Mayo, el gerente deportivo ya se comunicó con Lucas Fauro, el representante del jugador, para avisarle que no estaba en los planes de la temporada entrante. “Se le dijo que debe buscar club. No está en lo planes, pese a que le queda un año de contrato”, dicen desde el círculo del jugador.

Marcelo Cañete tiene contrato con Azul Azul hasta la temporada 2023. El futbolista o el mismo club deberá buscarle otr elenco, tal como sucedió en la temporada pasada, en la que fue enviado a Huachipato. Su alto sueldo, que bordea los US$ 20 mil, complica la operación pues ningún club está dispuesto a asumir un contrato tan elevado. Otro futbolista que se encuentra en la misma situación es Nahuel Luján, quien aún tiene el contrato que firmó bajo la gerencia de Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg.

Otro de los nombres que sigue dando vueltas en La Cisterna es el de Marcelo Díaz. El volante, quien ya está en Chile como jugador libre, tras su paso por Libertad de Paraguay, ha dejado en claro su deseo de retornar al club de sus amores. “De mi parte, mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente, hasta el momento no se ha podido dar, pero veremos lo que sucede. He estado libre en un par de ocasiones antes y no se dio. No creo que sea algo más positivo”, dijo el mundialista.

En Azul Azul, sin embargo, su nombre no es prioridad. Tampoco para Mauricio Pellegrino, el técnico estudiantil. Si bien en la concesionaria nadie se atreve a descartar su fichaje, sí se reconoce que no está dentro de los principales objetivos de cara al próximo certamen. Más con el arribo de Federico Mateos, el volante que llegó desde Ñublense para potenciar el mediocampo junto a Emmanuel Ojeda.

Respecto al arribo de Matías Zaldivia, Azul Azul ya cuenta con la aprobación del técnico para gestionar su arribo. El nombre del ex futbolista de Colo Colo gusta en La Cisterna considerando la experiencia que puede aportar en una defensa que tendrá a Nery Domínguez como principal patrón. Luis Casanova será el otro futbolista con el que deberá pelearse el puesto.

En tanto, los laicos aseguraron otra incorporación. Al ya conocido fichaje de Juan Pablo Gómez, el lateral que la temporada pasasa defendió a Curicó, se le sumó el delantero Leandro Fernández, quien ya firmó con la concesionaria. En Independiente, su último club durante la temporada 2022, disputó 40 encuentros, anotando 11 goles y entregando siete asistencias.