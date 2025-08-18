“Es una mier...”: La rabia de Joaquín Niemann tras perder el título del LIV Golf en la última fecha de Indianápolis

Joaquín Niemann se quedó a las puertas de una consagración histórica. El chileno no pudo en una definición impactante contra Jon Rahm, que se quedó con el bicampeonato del LIV Golf, relegando al talagantino al segundo puesto por segundo año consecutivo.

El hispano tuvo un rendimiento de ensueño, logrando diez birdies, un eagle y sufriendo apenas un bogey. Esto fue destacado por el nacional después de la competencia. “Jon dio un gran espectáculo. Sabía que iba a ser una buena batalla, que iba a ser un día largo. Sabía que necesitaba jugar bien y que Jon estaba jugando un golf increíble últimamente”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Todos sabemos lo buen jugador que es, y sí, jugó increíble. Siento que no falló muchos tiros, acertó muchos putts y dejó la bola cerca del hoyo prácticamente todo el tiempo. Por mi parte, jugué bien. Empecé a jugar mi mejor golf en los últimos nueve hoyos, de lo cual estoy orgulloso, pero al final, los putts no entraron y no fue suficiente", añadió.

Los descargos de Niemann

Niemann también se refirió a sus sensaciones tras ser remontado y quedarse al borde de la consagración una vez más: “Es un poco difícil de aceptar, pero al final, creo que es lo que es. Siento que me impulsará a esforzarme más e intentar estar en esta situación el año que viene y que sea diferente”, aseguró.

“Obviamente fue un gran año. Mirando hacia atrás, gané cinco veces, quedé por primera vez entre los diez mejores en un major, y no jugué bien en los demás. Siento que volviendo al año, volviendo al día de hoy, siento que hay tanto aprendizaje y tantas cosas que puedo mejorar que realmente estoy muy entusiasmado por ello", añadió.

El talagantino continuó con sus descargos: “No puedo esperar a tener un momento de relax, pensar en aquellas cosas que puedo mejorar y empezar a trabajar en ellas”, dijo.

“Es complicado. Sé que obviamente hubo una diferencia de tres puntos. Podría haber jugado mejor hoy, esta semana, o probablemente la semana pasada, pero Jon demostró lo bueno que es, y lo bueno que es en estos momentos. Al igual que la semana pasada, llegó a los playoffs, y también esta semana. Eso demuestra lo bueno que es como golfista. De hecho, me emociona volver el año que viene e intentar ganarle de nuevo. Bueno, por primera vez”, complementó.

Al final realizó una dura sentencia al ser consultado sobre si se sentía “extraño”: “Sí, es una mierda para... sí”, cerró.

El desahogo de Mito Pereira

Mito Pereira también se expresó tras haber confirmado su sentencia. El pircano será relegado del LIV Golf tras una deslucida temporada, aunque también habló sobre el título de Torque GC a nivel grupal en Indianápolis. “Siendo sincero, me alegré mucho por Sebastián, por Joaco y por Carlos. Obviamente, cómo jugó Sebastián este torneo, cómo jugó Joaco todo el año y Carlos también. Nunca es fácil jugar mal, pero lo intenté. Di lo mejor de mí y seguimos adelante”, inició.

“Ojalá tenga más oportunidades en el futuro. Si no, sé que di lo mejor de mí estos dos últimos años. Pero en general, estoy muy contento por estos chicos y muy contento de ganar con este equipo”, complementó.

“Creo que eso significa mucho para mí y, por supuesto, para ellos. Por un lado, estoy muy feliz. Por otro, sé que di lo mejor de mí”, sentenció.