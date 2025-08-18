El cuantioso premio de consuelo que obtuvo Joaquín Niemann tras su segundo subcampeonato en el LIV Golf

Joaquín Niemann y Jon Rahm protagonizaron una definición apasionante en el LIV Golf. Finalmente, el español se terminó coronando por segundo año consecutivo con el título general de la temporada del certamen con capitales saudíes.

Tras una épica remontada, el vasco se hizo con el premio mayor y ganó US$ 18 millones. En tanto, por ser subcampeón, el talagantino se embolsó 8 millones de dólares, una cifra para nada despreciable. De hecho, este cuantioso monto le permitió consolidarse como el segundo golfista más ganador del año en el circuito. El primer puesto le fue arrebatado por el hispano.

Los millones de Niemann en su temporada en el LIV

Niemann llegó a la jornada final antecedido de grandes éxitos. Su triunfos en Gran Bretaña, Adelaida, Singapur, Ciudad de México y Virginia fueron sus grandes logros; permitiéndole ganar US $21.447.762.

No obstante, en Indianápolis terminó siendo T4, lo que aumentó las cifras. Primero, por compartir posición, se hizo con 756.250 dólares. Después, por el título de equipos que obtuvo Torque GC, que le entregó 750 mil de la divisa estadounidense.

Esto, sumado al premio por ser segundo en la temporada general del LIV Golf, le permite ascender a un total de US$ 30.954.012.

Eso sí, Niemann quedó por debajo de Rahm tras su coronación, donde consiguió 18 millones de dólares. También sumó por sus segundos puestos en Indianápolis tanto a nivel individual como grupal, generando una cifra total de US$ 31.983.791.

“Jon dio un gran espectáculo. Sabía que iba a ser una buena batalla, que iba a ser un día largo. Sabía que necesitaba jugar bien y que Jon estaba jugando un golf increíble últimamente”, comenzó señalando en conferencia de prensa. Todos sabemos lo buen jugador que es, y sí, jugó increíble“, aseguró Joaco sobre el vasco tras finalizar la competencia.

“Es un poco difícil de aceptar, pero al final, creo que es lo que es. Siento que me impulsará a esforzarme más e intentar estar en esta situación el año que viene y que sea diferente“, continuó.