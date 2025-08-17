SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El duro recado de Gustavo Álvarez al plantel de la U: “No podemos estar nueve años sin salir campeón”

El entrenador abordó los problemas de funcionamiento que exhibieron los azules en la derrota ante Audax Italiano. Pese al mazazo, el DT no se resigna en la pelea por el título.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Gustavo Álvarez lamentó la derrota de la U ante Audax Italiano PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El sueño del título se aleja para Universidad de Chile. Los azules estaban frente a la chance de recortar distancia con el líder Coquimbo Unido, sin embargo, nuevamente volvieron a tropezar. Esta vez fue derrota por 3-1 ante Audax Italiano, en el Estadio Nacional.

El cuadro universitario tuvo un mejor primer tiempo que los itálicos a la hora hablar del funcionamiento. No obstante, con los cambios en el complemento, el equipo perdió terreno sobre campo de juego y acabó sucumbiendo frente a la jerarquía en el último tercio que plasmaron los de Juan José Ribera. De hecho, Eduardo Vargas sorprendió al público azul y logró marcar su primer tanto tras su retorno al fútbol chileno.

No obstante, estos fallos al momento de escoger las variantes no es nuevo. Con Ñublense y Cobresal, el entrenador Gustavo Álvarez equivocó en las modificaciones y lo terminó pagando caro. Por eso, al término de este cotejo contra los audinos, el estratega fue consultado por sus decisiones en el banquillo.

Decidí quedarme con Ramírez en lugar de Calderón, porque estaba amonestado. Entró Leandro Fernández para tener dos delanteros y jugar junto a Di Yorio. Claramente no salió bien, porque el segundo tiempo no tuvimos dominio. Sin duda no resultó y no pude encontrar la solución a la profundidad. Se repiten los problemas de contundencia. Necesitamos ocho llegadas para meter un gol y Audax tuvo tres y marcó todas”, partió diciendo.

En esa línea, el adiestrador sostuvo que, a pesar de la caída y los errores en el funcionamiento, el objetivo de los laicos sigue siendo la corona del Campeonato Nacional. “Sigo sosteniendo que tenemos la obligación de ser campeón. Este equipo no puede estar ocho años sin ser campeón. Hay que hacer las cosas de una vez por todas y yo soy el responsable de devolverle la identidad al equipo, de que compita en torneos internacionales. Se cumplió todo eso, solo me falta ser campeón”, comentó.

Por último, el DT dejó en claro que todavía no cede en la lucha por el título. “Este plantel se ha repuesto históricamente a los golpes anímicos. Ahora no va a ser la excepción. El problema no es caer, sino que nos tenemos que levantar. No hay tiempo para lamentarse, porque tenemos que trabajar permanentemente para evolucionar y sortear obstáculos”, cerró.

Con esta tarea por delante, la U debe dar vuelta la página para afrontar el desafío de la Copa Sudamericana. Este miércoles, a contar de las 20.30 horas, choca contra Independiente por el partido de vuelta.

Lee también:

Más sobre:FútbolLa UUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezLiga de Primera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Confirman detención de dos sujetos vinculados a encerrona contra el fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén

Israel anuncia expansión de operaciones militares en Gaza: “Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás”

UDI insistirá con indicación que exime del pago de contribuciones a beneficiarios de la PGU

Elecciones presidenciales en Bolivia: Arce aseguró “tránsito democrático” de su mandato

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Fin de semana largo: Carabineros cifra 330 accidentes de tránsito y 10 personas fallecidas

Lo más leído

1.
Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

2.
Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

3.
Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

4.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Repasa la jornada en la que Joaquín Niemann intentó quedarse con el título del LIV Golf

Repasa la jornada en la que Joaquín Niemann intentó quedarse con el título del LIV Golf

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

Confirman detención de dos sujetos vinculados a encerrona contra el fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén
Chile

Confirman detención de dos sujetos vinculados a encerrona contra el fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén

UDI insistirá con indicación que exime del pago de contribuciones a beneficiarios de la PGU

Fin de semana largo: Carabineros cifra 330 accidentes de tránsito y 10 personas fallecidas

La musa de las oficinas top en Chile
Negocios

La musa de las oficinas top en Chile

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Los dilemas de la definición programática de Jeannette Jara

Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado
Tendencias

Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado

Los 6 errores en la cocina que pueden causar intoxicación alimentaria

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

A las puertas de la gloria: Joaquín Niemann pierde el título del LIV Golf en la última jornada ante un sublime Jon Rahm
El Deportivo

A las puertas de la gloria: Joaquín Niemann pierde el título del LIV Golf en la última jornada ante un sublime Jon Rahm

El duro recado de Gustavo Álvarez al plantel de la U: “No podemos estar nueve años sin salir campeón”

La reflexión de Eduardo Vargas tras anotarle a la U en el Estadio Nacional

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Israel anuncia expansión de operaciones militares en Gaza: “Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás”
Mundo

Israel anuncia expansión de operaciones militares en Gaza: “Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás”

Elecciones presidenciales en Bolivia: Arce aseguró “tránsito democrático” de su mandato

Elección presidencial en Bolivia: reportan explosión en cercanías de local de votación de candidato Andrónico Rodríguez

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot