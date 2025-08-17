El duro recado de Gustavo Álvarez al plantel de la U: “No podemos estar nueve años sin salir campeón”

El sueño del título se aleja para Universidad de Chile. Los azules estaban frente a la chance de recortar distancia con el líder Coquimbo Unido, sin embargo, nuevamente volvieron a tropezar. Esta vez fue derrota por 3-1 ante Audax Italiano, en el Estadio Nacional.

El cuadro universitario tuvo un mejor primer tiempo que los itálicos a la hora hablar del funcionamiento. No obstante, con los cambios en el complemento, el equipo perdió terreno sobre campo de juego y acabó sucumbiendo frente a la jerarquía en el último tercio que plasmaron los de Juan José Ribera. De hecho, Eduardo Vargas sorprendió al público azul y logró marcar su primer tanto tras su retorno al fútbol chileno.

No obstante, estos fallos al momento de escoger las variantes no es nuevo. Con Ñublense y Cobresal, el entrenador Gustavo Álvarez equivocó en las modificaciones y lo terminó pagando caro. Por eso, al término de este cotejo contra los audinos, el estratega fue consultado por sus decisiones en el banquillo.

“Decidí quedarme con Ramírez en lugar de Calderón, porque estaba amonestado. Entró Leandro Fernández para tener dos delanteros y jugar junto a Di Yorio. Claramente no salió bien, porque el segundo tiempo no tuvimos dominio. Sin duda no resultó y no pude encontrar la solución a la profundidad. Se repiten los problemas de contundencia. Necesitamos ocho llegadas para meter un gol y Audax tuvo tres y marcó todas”, partió diciendo.

En esa línea, el adiestrador sostuvo que, a pesar de la caída y los errores en el funcionamiento, el objetivo de los laicos sigue siendo la corona del Campeonato Nacional. “Sigo sosteniendo que tenemos la obligación de ser campeón. Este equipo no puede estar ocho años sin ser campeón. Hay que hacer las cosas de una vez por todas y yo soy el responsable de devolverle la identidad al equipo, de que compita en torneos internacionales. Se cumplió todo eso, solo me falta ser campeón”, comentó.

Por último, el DT dejó en claro que todavía no cede en la lucha por el título. “Este plantel se ha repuesto históricamente a los golpes anímicos. Ahora no va a ser la excepción. El problema no es caer, sino que nos tenemos que levantar. No hay tiempo para lamentarse, porque tenemos que trabajar permanentemente para evolucionar y sortear obstáculos”, cerró.

Con esta tarea por delante, la U debe dar vuelta la página para afrontar el desafío de la Copa Sudamericana. Este miércoles, a contar de las 20.30 horas, choca contra Independiente por el partido de vuelta.