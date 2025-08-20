La sorpresiva formación de la U para enfrentar a Independiente por la Copa Sudamericana

La gran duda que debía resolver Gustavo Álvarez para el duelo de este miércoles ante Independiente de Avellaneda, era quién iba a reemplazar al lesionado Israel Poblete. El volante que se transformó en pieza fundamental en el armado de los azules, se lesionó en la derrota que les propinó Audax Italiano, y se esperaba que Sebastián Rodríguez o Marcelo Díaz fueran su reemplazo.

De hecho, en los pasillos del Centro Deportivo Azul se especulaba que sería Carepato el hombre elegido, por la experiencia que tiene en duelos internacionales y sobre todo en definiciones de llaves continentales. Pero el estratega de los azules no optó por el cambio lógico e introdujo una singular modificación en su once.

Según lo que ensayó este martes, en su última práctica en Buenos Aires, puesto que el lunes sólo hizo trabajo regenerativo en Santiago, Maximiliano Guerrero ingresará en la formación estelar como una especie de volante interior con llegada y permitirá que Javier Altamirano y Lucas Assadi se turnen en la zona de creación para buscar al único delantero nominal que tendrá el armado, Lucas Di Yorio.

Determinación que causó sorpresa en las huestes estudiantiles, pues Guerrero viene saliendo de un complicado esguince de tobillo y no suma minutos desde el duelo ante La Calera, que se jugó a fines del mes pasado. Además, Díaz otra vez tendrá que mirar a sus compañeros desde el banco de suplentes, pese a ser que comenzó la temporada en el lugar de Poblete, por lo que se consolida la decisión de Álvarez de no contar con el capitán de la U desde el inicio.

Por último, llama la atención que pese a que Sebastián Rodríguez que fue traído como refuerzo en la última ventana de traspasos y sumó minutos en los tres últimos duelos del sublíder de la Liga de Primera, no ingresará desde el primer minuto y tenga que seguir esperando su canche entre los hombres de reemplazo.

Dicho esto y manteniendo el esquema que utiliza a nivel local (en la ida puso cuatro defensas), Universidad de Chile formará con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Guerrero y Matías Sepúlveda en la zona de volantes; Javier Altamirano con Lucas Assadi en la creación y Lucas Di Yorio buscará el gol.

¿Qué necesita la U para clasificar?

Universidad de Chile derrotó por la cuenta mínima a Independiente en el Estadio Nacional, por lo que si gana o empata avanza a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si pierde por la diferencia de un gol, la clasificación se define en tanda de penales y si cae derrotada por más de un tanto, quedará eliminada.

¿A qué hora juega y dónde ver la visita de la U ante Independiente?

El partido de vuelta entre rojos y azules se jugará este miércoles 20 de agosto, a las 20:30 horas, en el estadio Libertadores de América. Y se podrá sintonizar en la pantalla de ESPN, en la plataforma Disney+ y seguir en el relato de El Deportivo.