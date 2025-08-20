SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La sorpresiva formación de la U para enfrentar a Independiente por la Copa Sudamericana

Gustavo Álvarez mantuvo la línea de tres defensas que usa a nivel local y declinó reemplazar a Israel Poblete con sus alternativas naturales.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Maximiliano Guerrero vuelve al 11 estelar de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La gran duda que debía resolver Gustavo Álvarez para el duelo de este miércoles ante Independiente de Avellaneda, era quién iba a reemplazar al lesionado Israel Poblete. El volante que se transformó en pieza fundamental en el armado de los azules, se lesionó en la derrota que les propinó Audax Italiano, y se esperaba que Sebastián Rodríguez o Marcelo Díaz fueran su reemplazo.

De hecho, en los pasillos del Centro Deportivo Azul se especulaba que sería Carepato el hombre elegido, por la experiencia que tiene en duelos internacionales y sobre todo en definiciones de llaves continentales. Pero el estratega de los azules no optó por el cambio lógico e introdujo una singular modificación en su once.

Según lo que ensayó este martes, en su última práctica en Buenos Aires, puesto que el lunes sólo hizo trabajo regenerativo en Santiago, Maximiliano Guerrero ingresará en la formación estelar como una especie de volante interior con llegada y permitirá que Javier Altamirano y Lucas Assadi se turnen en la zona de creación para buscar al único delantero nominal que tendrá el armado, Lucas Di Yorio.

Determinación que causó sorpresa en las huestes estudiantiles, pues Guerrero viene saliendo de un complicado esguince de tobillo y no suma minutos desde el duelo ante La Calera, que se jugó a fines del mes pasado. Además, Díaz otra vez tendrá que mirar a sus compañeros desde el banco de suplentes, pese a ser que comenzó la temporada en el lugar de Poblete, por lo que se consolida la decisión de Álvarez de no contar con el capitán de la U desde el inicio.

Por último, llama la atención que pese a que Sebastián Rodríguez que fue traído como refuerzo en la última ventana de traspasos y sumó minutos en los tres últimos duelos del sublíder de la Liga de Primera, no ingresará desde el primer minuto y tenga que seguir esperando su canche entre los hombres de reemplazo.

Dicho esto y manteniendo el esquema que utiliza a nivel local (en la ida puso cuatro defensas), Universidad de Chile formará con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Guerrero y Matías Sepúlveda en la zona de volantes; Javier Altamirano con Lucas Assadi en la creación y Lucas Di Yorio buscará el gol.

¿Qué necesita la U para clasificar?

Universidad de Chile derrotó por la cuenta mínima a Independiente en el Estadio Nacional, por lo que si gana o empata avanza a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si pierde por la diferencia de un gol, la clasificación se define en tanda de penales y si cae derrotada por más de un tanto, quedará eliminada.

¿A qué hora juega y dónde ver la visita de la U ante Independiente?

El partido de vuelta entre rojos y azules se jugará este miércoles 20 de agosto, a las 20:30 horas, en el estadio Libertadores de América. Y se podrá sintonizar en la pantalla de ESPN, en la plataforma Disney+ y seguir en el relato de El Deportivo.

Más sobre:La UUniversidad de ChileMaximiliano GuerreroGustavo ÁlvarezMarcelo DíazIndependienteCopa Sudamericana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mulet califica salida de Valenzuela como “una torpeza casi infantil” y advierte que podría afectar a la candidatura de Jara

Corte accede a solicitud de defensa y fija arresto nocturno para Catalina Pérez

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

Cataldo valora avance del proyecto que da fin al CAE: “No podemos dejar pasar más tiempo porque Chile no lo sostiene”

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

4.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

5.
Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Servicios

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
Chile

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Mulet califica salida de Valenzuela como “una torpeza casi infantil” y advierte que podría afectar a la candidatura de Jara

Corte accede a solicitud de defensa y fija arresto nocturno para Catalina Pérez

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión
Negocios

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión

Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina
Tendencias

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

“¡Gracias Jorge Almiron!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino
El Deportivo

“¡Gracias Jorge Almiron!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino

La sorpresiva formación de la U para enfrentar a Independiente por la Copa Sudamericana

Antonia Vergara y Fernanda Labraña avanzan con solidez a los cuartos de final del W15 de Santiago

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Dua Lipa revela fotos inéditas de su paso por Santiago y avisa: “No puedo esperar a volver”

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro