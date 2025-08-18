La lesión que desarma el plan de la U para la revancha con Independiente por la Copa Sudamericana

La tarde del domingo no fue buena para la U. La derrota ante Audax Italiano les provocó un duro revés en su lucha por alcanzar a Coquimbo Unido en la cima de la tabla y uno de sus mejores hombres, tuvo que abandonar la cancha por lesión.

Se trata de Israel Poblete, pieza inamovible en el mediocampo azul, el cual presentó una dolencia muscular que no sólo lo sacó del pléito con el cuadro de colonia (60′), sino también lo tiene afuera de la revancha con Independiente de Avellaneda.

El volante se realizó exámenes durante la mañana de este lunes, en una clínica del sector oriente, para determinar la gravedad de su dolencia y todo indica que no se subirá al avión que llevará a la oncena estudiantil al otro lado de la cordillera. Por lo que Gustavo Álvarez pierde una pieza fundamental en su armado: el volante ha disputado 19 de los 20 partidos que se han desarrollado en la Liga Chile, sólo estuvo ausente del juego ante Huachipato, y en 13 de ellos ingresó desde el minuto uno.

Además, Poblete se quedó con la camiseta que debía ocupar Marcelo Díaz pues formó una dupla estable con Charles Aránguiz en la zona de quite y fue uno de los puntos destacados en la victoria que los laicos tuvieron ante los de Avellaneda en el Estadio Nacional. De hecho, su buena campaña hizo que llegara a un acuerdo con Azul Azul para continuar en el club por los próximos dos años y esta renovación se debe concretra en los días venideros.

Gustavo Álvarez en un duelo de la U. Foto: Javier Torres/Photosport. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

La lesión que complica a la U para su duelo con Independiente

El triunfo por la cuenta mínima conseguido en Ñuñoa, deja a Universidad de Chile con la primera opción de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pues sólo debe empatar con Independiente -este miércoles a las 20:30- horas para avanzar.

Y la lesión de Poblete altera los planes de Álvarez, pues cabe recordar que el estratega transandino modificó la línea de tres en el fondo, la cambió por una de cuatro hombres, para frenar el un-dos que hacen los argentinos con sus delanteros y laterales, y Poblete con Aránguiz jugaron bien metidos en su campo.

Hoy sin el contención, Álvarez prueba nuevamente con sus dos esquemas y el director técnico debe decidir si se queda con la experiencia de Carepato o con la duplicidad de su refuerzo, Sebastián Rodríguez, quien entrega salida rápida y puede meterse en la zoina de centrales cuando el equipo defiende.