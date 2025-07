Quién es Sebastián Rodríguez, el volante uruguayo que Gustavo Álvarez espera en la U

Universidad de Chile está a un paso de abrochar la llegada de Sebastián Rodríguez. A sus 32 años, el volante del Montevideo City Torque. Su arribo está enmarcado también en la salida de Gonzalo Montes, quien tuvo un irregular paso por el club que entrena en La Cisterna. El ex Huachipato tomó un vuelo a Uruguay.

Formado en Danubio, Rodríguez debutó como profesional en diciembre de 2010. Su proyección lo llevó rápidamente a Europa, donde sumó rodaje en el filial del Almería en la Segunda División B española. Luego vendrían pasos por Suiza, México, Ecuador y, más recientemente, por los dos grandes del fútbol uruguayo: Nacional y Peñarol.

Con los tricolores ganó tres títulos locales y vivió su consolidación en el plano nacional. En el club mirasol, en tanto, sumó el Torneo Apertura 2023 antes de recalar en Torque, donde actualmente es capitán.

Rodríguez ha tenido una campaña destacada en Montevideo City Torque. @MvdCityTorque

Su carrera también tiene un pasado de selección. Fue internacional juvenil con Uruguay. Disputó el Sudamericano Sub 15 de 2007 y el Sub 17 de 2009, además del Mundial de Nigeria en esa misma categoría. En dicho torneo, la Celeste llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que cayó por penales ante España.

Pero más allá del recorrido, lo que más interesa hoy a la U es su presente. En la temporada 2024, Rodríguez ha disputado 21 partidos, con cinco goles y tres asistencias. Números que avalan su presencia ofensiva.

Su perfil, de hecho, ha generado debate entre los hinchas azules, quienes esperaban un mediocampista más defensivo para acompañar a Charles Aránguiz. Claro que a eso se suman sus estadísticas de recuperación: promedia 8,1 y 1,1 intercepciones por partido.

No es un seis establecido, puede ofrecer equilibrio. Rodríguez se perfila como un organizador: conduce, se asocia bien en corto y no tiene problemas para asumir el protagonismo del balón.

Su posible arribo representa un paso en el estilo de juego que intenta imponer Álvarez, quien lleva semanas hablando de aprovechar el mercado de fichajes. “Siempre es importante ganar y jugando bien. Hay que intentar dar un paso adelante y creo que se dio, en el funcionamiento en la recuperación de nivel de algunos futbolistas. Ya pronto tendremos a todo el plantel a la disposición”, adelantó el DT luego de la goleada azul ante Unión La Calera.

“No me tengo que desenfocar, tengo que estar tranquilo preparando cada partido. Vamos a tener una seguidilla de varios partidos entre semana. No me tengo que desenfocar y estar bien lúcido para entrenar al equipo”, añadió el estratega.