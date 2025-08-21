Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Futbol, Independiente vs Universidad de Chile. Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. Hinchas de Independiente son fotografiados durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Universidad de Chile disputado en el estadio Libertadores de America de Buenos Aires, Argentina. 20/08/2025 Fotobaires/Photosport Football, Independiente vs Universidad de Chile. Round of 16, 2025 Copa Sudamericana Championship. Independiente fans are pictured during a round of 16, second leg match of the Copa Sudamericana Championship against Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Buenos Aires, Argentina. 20/08/2025 Fotobaires/Photosport

Luego de los gravísimos incidentes registrados la noche de este miércoles en el estadio Libertadores de América, en el marco de un encuentro entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana, desde el gobierno indicaron que, hasta cerca de la medianoche, no hay información oficial de personas heridas debido a lo reciente de los hechos.

Asimismo, indicaron que funcionarios consulares se encuentran en contacto con las autoridades transandinas y desplegados en el recinto deportivo con el fin de recabar toda la información posible, y atentos para prestar la atención que se requiera.

Esto, luego de que el desborde de los hinchas de ambos clubes dejaron terribles imágenes en el estadio emplazado en la localidad argentina de Avellaneda.

Los hechos

Después de casi 45 minutos de desmanes, simpatizantes heridos y fuertes escaramuzas en las graderías; la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomó la decisión de cancelar el encuentro, por no haber mínimas garantías de seguridad.

El partido prácticamente no alcanzó a jugarse en el segundo tiempo, cuando los incidentes obligaron a suspender el partido. Butacas, elementos sanitarios y bombas de estruendo fueron algunos de los proyectiles lanzados por un grupo de inadaptados de la parcialidad de Universidad de Chile, los que fueron respondidos por los seguidores del cuadro local, en una disputa que se extendió por todo el primer tiempo.

Sin embargo, lo más grave comenzó a ocurrir una vez que casi toda la tribuna Pavoni alta, donde se encontraban los fanáticos azules, fue desalojada. No obstante, transcurridos los minutos, un reducido grupo de chilenos quedó rezagado en la tribuna, cuando de pronto ingresó un centenar de barristas de Independiente a golpear, desnudar y apalear a las personas que permanecían ahí.

El cobarde ataque dejó imágenes estremecedoras, como la de un hincha azul que saltó al vacío ante la arremetida de los transandinos. Otros sobrevivientes salieron desnudos y ensangrentados hacia el exterior, donde también se vivieron diversos incidentes.

La policía local no ingresó a controlar los incidentes en la tribuna, dejando toda la responsabilidad a la seguridad privada del cuadro de Avellaneda. Tampoco intervinieron para proteger a los hinchas que quedaron acorralados.

De acuerdo a los reportes de TyC Sports, varios hinchas de Universidad de Chile fueron trasladados en grave estado a un hospital bonaerense. Paralelamente, el mismo medio informó que el bus de Universidad de Chile fue atacado y todos sus vidrios quedaron completamente destrozados.

Hasta ahora se desconoce la cantidad de heridos y si es que hay personas fallecidas.