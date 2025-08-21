Decisión extrema: Conmebol decide la cancelación definitiva del partido entre Independiente y la U

Después de cerca de una hora de incidentes, la Conmebol decidió la cancelación del partido. FOTO: Photosport

Fue un horror. El desborde de los hinchas de Independiente de Avellaneda y los de Universidad de Chile dejaron terribles imágenes en el estadio Libertadores de América.

Después de casi 45 minutos de desmanes, simpatizantes heridos y fuertes escaramuzas en las graderías; la Confederación Sudamericana de Fútbol tomó una decisión taxativa que, de la misma manera, recordó a lo ocurrido el 10 de abril pasado en el estadio Monumental en el partido ante Colo Colo y Fortaleza de Brasil.

En un escueto comunicado, el organismo que rige el fútbol en este lado del planeta informó la resolución extrema que, seguramente, afectará a ambas instituciones.

“Por la presente informamos que, en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad que garanticen la continuación del partido entre Independiente (ARG) x Universidad de Chile (CHI) por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, se lee en la misiva.

En la misma información, la confederación agregó que todos los antecedentes de lo ocurrido serán derivados a los organismos pertinentes, los que tomarán decisiones definitivas.

“Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviado a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, explicaron.