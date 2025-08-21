ANFP condena violencia en duelo de la U: “Las graves agresiones de la barra de Independiente exceden todo tipo de límites”

La ANFP rompió el silencio tras la trágica jornada vivida en el partido entre Universidad de Chile e Independiente, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El ente rector del fútbol chileno condenó tajantemente lo ocurrido.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana”, comenzó señalando el organismo en un comunicado oficial.

La ANFP condenó duramente los hechos violentos ocurridos al interior del recinto de Avellaneda, criticando principalmente a la hinchada del Rojo: “Las graves agresiones de parte de la barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”, añadió la entidad.

“Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables”, continuó.

Finalmente, el organismo envió un mensaje para los hinchas chilenos afectados: “Como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes respaldarlos en esta lamentable situación”, sentenció la ANFP.