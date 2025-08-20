La ANFP confirma la sede y la fecha de la Supercopa entre Colo Colo y la U.

La ANFP da a conocer la fecha de la Supercopa entre Colo Colo y la U. El partido, que ha sido postergado desde el comienzo de la temporada en verano, se disputará en septiembre. El encuentros se jugará el domingo 14 de septiembre a las 15 horas en el estadio Santa Laura.

“Cabe destacar que la propuesta de la ANFP considera cada uno de los requerimientos y observaciones levantados por las autoridades tanto políticas como policiales, los que serán evaluados en una visita técnica que se realizará al Estadio Santa Laura – Universidad SEK en los próximos días. La ANFP agradece la disposición de Unión Española, Club que manifestó su total voluntad de facilitar su estadio para la disputa de este trascendental partido del fútbol profesional chileno”, establecen desde Quilín en un comunicado público.

El duelo debía jugarse en enero, antes del comienzo de la Liga de Primera. Sin embargo, la imposibilidad de la ANFP de concretar una sede llevó a diversas reprogramaciones. El partido enfrenta a Colo Colo, como vigente campeón de Primera División, y a Universidad de Chile, que se quedó con la última edición de la Copa Chile. El Cacique buscará el bicampeonato del certamen, ya que el año pasado se impusieron a Huachipato en la definición.

La Supercopa se disputará en septiembre. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Un duelo esperado

Desde la final de la Copa Chile 2019 que un Superclásico no define un torneo en el fútbol chileno, por lo que este encuentro ha sido esperado por sus protagonistas por un extenso período. En Blanco y Negro, de hecho, se refirieron al partido hace algunas semanas. “En cualquier circunstancia vamos a tener que ir a ganarle a la U. Esperemos que Colo Colo llene otra estantería con otra copa”, planteó Eduardo Loyola, vicepresidente de la concesionaria.

“Queríamos que se jugara. Los partidos y las copas se ganan en la cancha, no por secretaría”, añadió el directivo.

Si bien, se barajaron diversas opciones, finalmente, tal como ha ocurrido tradicionalmente, la Supercopa se jugará a partido único.

Los líos

A comienzos de año se barajaron varias chances. Una fue Temuco, la cual recibió un portazo de parte de la municipalidad. Tras ese revés, la ANFP optó por trasladar el encuentro a La Serena. La capital de la Región de Coquimbo sí aceptó en un primer momento y todo parecía encaminado. Incluso se llegó a confirmar la sede públicamente.

Sin embargo, pocos días antes de la fecha pactada, la Delegación Presidencial decidió dar pie atrás. Nuevamente, los argumentos estuvieron relacionados con el orden público. Las autoridades regionales, en coordinación con Carabineros, concluyeron que no se podía garantizar la seguridad del evento. Fue otro golpe para la programación del fútbol chileno.