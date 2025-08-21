SUSCRÍBETE
El Deportivo

Charles Aránguiz alza la voz tras los graves incidentes: “Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”

El capitán de Universidad de Chile se refirió a los hechos de violencia registrados en el duelo contra Independiente por la Copa Sudamericana.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Charles Aránguiz alza la voz tras los incidentes. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Charles Aránguiz, el capitán de Universidad de Chile, alzó la voz para referirse a los graves incidentes que se registraron durante el partido de anoche contra Independiente de Avellaneda.

Como plantel de Universidad de Chile expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”, expresó el volante a través de una historia en la red social Instagram.

Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a este dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares”, continuó.

Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”, cerró Charles Aránguiz.

El mensaje de Charles Aránguiz en su cuenta de Instagram. pc

La desazón de los jugadores también fue compartida por Rodrigo Contreras. “Estamos muy shockeados, y la verdad no pensamos en si jugaremos el fin de semana. Pensamos en la gente”, expresó en diálogo con radio Cooperativa.

Lucas Assadi, en tanto, indicó que “solo queda darle ánimo a la gente que la pasó mal ayer, y darle fuerza a las familias que lo debe estar pasando mal en Chile”.

Nicolás Guerra, en tanto, encarnó el sufrimiento de las familias de los hinchas presentes en Avellaneda, pues a través de sus redes sociales había solicitado información por un familiar. Con el pasar de las horas, se enteró que “está detenido. Fue todo muy triste. Y ver que la gente nuestra esté sufriendo nos dolió en el alma”, apuntó.

La preocupación de Michael Clark

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, también habló tras los incidentes. “Lo que pasó hoy es una tragedia. Estábamos intentando recabar información, pero no la hay, no sabemos si hay muertos. Estamos en contacto con el Gobierno, al que le damos las gracias, no hay mucha información”, dijo.

“Ahora estamos preocupados de nuestros hinchas y luego averiguaremos cómo pasó todo. Hoy no sabemos si hay hinchas muy heridos o muertos y quiero averiguar eso y luego veremos lo que pasó. No es el minuto de hablar de eso. Nosotros no somos los organizadores y no es el foco en este momento”, insistió.

