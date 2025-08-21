Conmebol repudia los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”

Conmebol condena los hechos de violencia registrados en el duelo entre Independiente y la U.

Los hechos de violencia registrados en las galerías del estadio Libertadores de América durante el encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile han generado una serie de reacciones.

Debido a los horrorosos incidentes, Conmebol emitió un comunicado en el que expresan “su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”.

“La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”, avisan.

Agregan que “en el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”.

“Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”, concluyeron.

La Confederación Brasileña de Fútbol toma partido

Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tomó postura sobre lo sucedido en Argentina y solicitó a la Conmebol “rigurosidad en la investigación de los hechos”.

“La barbarie de anoche en el estadio Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana contradice todos los principios del deporte que tanto amamos. El fútbol, ​​una de las mayores expresiones de pasión y unidad del pueblo sudamericano, no puede ser escenario de violencia, intolerancia e irrespeto”, comienzan indicando en un comunicado.

“La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pide a la Conmebol total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y severamente castigados”, continúan.

“Es inaceptable que episodios como éste se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y la deportividad”, sostienen.

“Expresamos nuestra plena solidaridad con las víctimas de violencia y sus familias. Ningún aficionado, deportista o profesional del espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al ejercer su derecho a participar o presenciar un partido de fútbol”, agregan.

“La CBF reafirma su compromiso con la promoción de un fútbol seguro, inclusivo y pacífico. Solo con sanciones ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia en los estadios y preservar la dignidad del deporte en nuestro continente”, cerraron.