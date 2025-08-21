SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Independiente llega a Paraguay tras la noche de violencia ante la U: “Tenemos derecho a los puntos”

Una comitiva del Rojo, liderada por su presidente Néstor Grindetti y el secretario Daniel Seoane, viajó a la sede de la Conmebol, y reiteró en la exculpación de responsabilidad por lo sucedido ante Universidad de Chile. "Vamos a nuestros los intereses", dijo el timonel.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Hinchas de Independiente protagonizando graves incidentes en el partido contra la U. Foto: Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Una mezcla entre tragedia y bochorno se apoderó del Libertadores de América. El duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile debió ser cancelado por graves hechos, que terminaron una serie de hinchas azules heridos, algunos de gravedad.

Ante ello, cuando los incidentes recién habían ocurrido, Néstor Grindetti, presidente del cuadro argentino, exculpó de cualquier responsabilidad en los trágicos incidentes a su club. “Esto debía ser una fiesta y lo que vimos fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una cosa de una violencia inusitada que nunca lo vi y que no se justificaba, porque el partido no daba para eso. El público de Independiente no se merece una cosa así”, indicó en entrevista con TyC.

El timonel de Independiente aseguró que, durante la jornada de este viernes, la dirigencia viajaría a Paraguay para pedir los puntos a la Conmebol. “Hay un claro responsable, es evidente y vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Y si hay que viajar a Paraguay, viajaremos. Acá corresponde una sanción al club chileno y la liberación de responsabilidad de Independiente”, advirtió.

El club, mediante un comunicado oficial, insistieron en culpar a los hinchas azules. “Los incidentes se iniciaron en el sector visitante“, escribieron.

La llegada de la dirigencia de Independiente a Paraguay

Grindetti realizó el viaje hacia Luque, sede del ente rector del fútbol sudamericano, junto a Daniel Seoane, secretario de Independiente. Ambos aterrizaron en territorio paraguayo y atendieron a los medios, confirmando lo mencionado durante la noche de los trágicos hechos.

“Venimos a contar los hechos, que realmente el partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas y simpatizantes de Chile. Venimos a contar qué pasó y a transmitir que nosotros vamos a defender los intereses de Independiente y a su gente, porque está claro en las imágenes que el vandalismo que cometieron los simpatizantes chilenos fue, no en ese momento, sino que desde que empezó el partido”, indicó el timonel.

“Se ve perfectamente que se arma un hueco en la tribuna porque empiezan a tirar cosas hasta que Conmebol toma la decisión de cancelar el partido producto de esos hechos”, continuó.

Grindetti se refirió a su reunión con el ente rector del fútbol sudamericano: “Vamos a hablar con funcionarios de Conmebol simplemente para transmitir esto. Queremos ponernos a disposición de ellos y empezar, a partir de ahora, suministrarle esta información que es patética y fílmica. Vamos a empezar a trabajar. No tenemos ninguna reunión pautada con Domínguez ni con nadie en específico, sino que venimos con una disposición”, señaló.

También fue tajante al ser consultado por la petición de puntos: “Vamos a defender todos los derechos de Independiente. Tenemos derecho a eso, a los puntos y a que Independiente realmente no reciba ningún tipo de castigo y que el castigo sea para aquellos que realmente tuvieron actitudes de vandalismo”, cerró

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa SudamericanaConmebolIndependienteUniversidad de ChileLa UNéstor Grindetti

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tribunal declara la quiebra de Universidad La República por deudas laborales

Presidente Boric por hechos en Argentina: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer”

“Barbarie” hasta “sangre y locura”: la reacción de medios argentinos por incidentes en partido de la U contra Independiente

Gremios empresariales destacan relación con Mario Marcel y esperan trabajo colaborativo con Grau en Hacienda

Cambio de gabinete: las gestiones de La Moneda para sumar a la DC al gobierno en su recta final

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

5.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía
Chile

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Presidente Boric por hechos en Argentina: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer”

“Barbarie” hasta “sangre y locura”: la reacción de medios argentinos por incidentes en partido de la U contra Independiente

Ganancias trimestrales de Aguas Andinas suben tras alza de tarifas
Negocios

Ganancias trimestrales de Aguas Andinas suben tras alza de tarifas

Tribunal declara la quiebra de Universidad La República por deudas laborales

Gremios empresariales destacan relación con Mario Marcel y esperan trabajo colaborativo con Grau en Hacienda

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Autoridades prohíben presencia de público visitante en el debut de la UC en el Claro Arena ante Unión Española
El Deportivo

Autoridades prohíben presencia de público visitante en el debut de la UC en el Claro Arena ante Unión Española

Independiente llega a Paraguay tras la noche de violencia ante la U: “Tenemos derecho a los puntos”

Alcalde de Independencia se opone a la utilización del estadio Santa Laura para realizar la Supercopa

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Ahmad Alzoubi: “Existe un creciente descontento en la opinión pública israelí con Netanyahu, ya que ahora se le considera parte del problema”
Mundo

Ahmad Alzoubi: “Existe un creciente descontento en la opinión pública israelí con Netanyahu, ya que ahora se le considera parte del problema”

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamas de Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos