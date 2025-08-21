Independiente llega a Paraguay tras la noche de violencia ante la U: “Tenemos derecho a los puntos”

Una mezcla entre tragedia y bochorno se apoderó del Libertadores de América. El duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile debió ser cancelado por graves hechos, que terminaron una serie de hinchas azules heridos, algunos de gravedad.

Ante ello, cuando los incidentes recién habían ocurrido, Néstor Grindetti, presidente del cuadro argentino, exculpó de cualquier responsabilidad en los trágicos incidentes a su club. “Esto debía ser una fiesta y lo que vimos fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una cosa de una violencia inusitada que nunca lo vi y que no se justificaba, porque el partido no daba para eso. El público de Independiente no se merece una cosa así”, indicó en entrevista con TyC.

El timonel de Independiente aseguró que, durante la jornada de este viernes, la dirigencia viajaría a Paraguay para pedir los puntos a la Conmebol. “Hay un claro responsable, es evidente y vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Y si hay que viajar a Paraguay, viajaremos. Acá corresponde una sanción al club chileno y la liberación de responsabilidad de Independiente”, advirtió.

El club, mediante un comunicado oficial, insistieron en culpar a los hinchas azules. “Los incidentes se iniciaron en el sector visitante“, escribieron.

La llegada de la dirigencia de Independiente a Paraguay

Grindetti realizó el viaje hacia Luque, sede del ente rector del fútbol sudamericano, junto a Daniel Seoane, secretario de Independiente. Ambos aterrizaron en territorio paraguayo y atendieron a los medios, confirmando lo mencionado durante la noche de los trágicos hechos.

“Venimos a contar los hechos, que realmente el partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas y simpatizantes de Chile. Venimos a contar qué pasó y a transmitir que nosotros vamos a defender los intereses de Independiente y a su gente, porque está claro en las imágenes que el vandalismo que cometieron los simpatizantes chilenos fue, no en ese momento, sino que desde que empezó el partido”, indicó el timonel.

“Se ve perfectamente que se arma un hueco en la tribuna porque empiezan a tirar cosas hasta que Conmebol toma la decisión de cancelar el partido producto de esos hechos”, continuó.

Grindetti se refirió a su reunión con el ente rector del fútbol sudamericano: “Vamos a hablar con funcionarios de Conmebol simplemente para transmitir esto. Queremos ponernos a disposición de ellos y empezar, a partir de ahora, suministrarle esta información que es patética y fílmica. Vamos a empezar a trabajar. No tenemos ninguna reunión pautada con Domínguez ni con nadie en específico, sino que venimos con una disposición”, señaló.

También fue tajante al ser consultado por la petición de puntos: “Vamos a defender todos los derechos de Independiente. Tenemos derecho a eso, a los puntos y a que Independiente realmente no reciba ningún tipo de castigo y que el castigo sea para aquellos que realmente tuvieron actitudes de vandalismo”, cerró