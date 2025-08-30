SUSCRÍBETE
Las dos caras: Marcelino Núñez es presentado a lo grande mientras el Ipswich Town sigue sin ganar en la Championship

El chileno fue recibido con una ovación por parte de los hinchas de los Blues, que repletaron el Portman Road en el empate ante el Derby County. El nuevo equipo del volante no sabe de triunfos en las primeras cuatro fechas del certamen inglés.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Marcelino Núñez fue presentado ante la hinchada del Ipswich Town. Foto: @IpswichTown (X).

Marcelino Núñez da un nuevo paso en su carrera. El volante nacional fue presentado como una estrella en su nuevo club, el Ipswich Town.

Este sábado, el chileno compareció ante la fanaticada de los Blues, que repletó el Portman Road para presenciar el duelo contra el Derby County. En ese contexto, el formado en Universidad Católica fue ovacionado por los hinchas de su flamante escuadra.

Núñez paseó por el terreno de juego mientras recibía el cariño del público asistente. Lo hizo portando su nueva camiseta y portando el número 32. También estuvo presente el noruego Sindre Walle Egeli, el otro fichaje del Ipswich.

Finalmente, el nuevo equipo del chileno obtuvo un agónico empate 2-2 y continúa sin ganar en la Championship. Marcha en el puesto 20 de la segunda división inglesa tras cuatro fechas.

El próximo partido del Ipswich Town será el viernes 12 de septiembre, luego del receso por la fecha FIFA. En dicho encuentro recibirán al Sheffiled United y Núñez podría realizar su estreno oficial.

Numerosas reacciones

Núñez fue duramente criticado tras fichar por el Ipswich, pues es el archirrival de su exequipo, el Norwich City. Onel Hernández, su otrora compañero en los Canarios, se lanzó directamente contra el chileno.

El cubano no tuvo problemas para manifestar su molestia: “Marcelino me comentó que había un interés del Ipswich, pero le dije lo que sucedería si consideraba irse a ese club. Le expliqué todo. ‘Si tengo la oportunidad de jugar contra ti, te voy a destrozar’, eso fue lo que dije. Él lo sabía”, indicó luego de que se concretara el fichaje.

Marcelino era uno de mis buenos amigos, pero con esa decisión, no estoy seguro de querer seguir con esa amistad. Ahora juega para el rival del club del que me enamoré. Para mí, es una traición”, añadió el exatacante del Norwich.

No obstante, en el Ipswich valoraron su decisión de unirse a la escuadra: “Es sobre el carácter, la pasión y darlo todo por la insignia. Se necesitan agallas para partir. Solo los más valientes hacen el movimiento”, indicó el club cuando presentaron al futbolista nacional en sus redes sociales.

