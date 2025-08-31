“Sufrió una barbaridad”: medios sevillanos se dividen frente al debut oficial de Gabriel Suazo

Han sido días intensos en la carrera de Gabriel Suazo. Después de su intempestiva salida del Toulouse de Francia, en mayo pasado, el lateral chileno firmó por Sevilla de España a mediados de julio, equipo con el cual debutó en un partido oficial el sábado.

Pero no fue fácil que lograra ese estreno. El chileno fue titular en la mayoría de los partidos de pretemporada. Sin embargo, trámites administrativos le impidieron jugar las primeras dos fechas de LaLiga.

Recién el jueves pasado el club andaluz pudo inscribir a una de sus más recientes incorporaciones. La razón, justificar el límite salarial que impone la organización del fútbol hispano, sistema que rige hace más de una década.

Con el trámite confirmado, los nervionenses por fin pudieron alinear a Suazo, quien asoma como uno de los fijos del técnico argentino Matías Almeyda. Así quedó claro después de que el defensor jugara como titular en el triunfo 2-0 de los sevillanos en casa del Girona, por la tercera fecha, la primera victoria de los andaluces.

El futbolista formado en Colo Colo disputó todos los minutos en el encuentro jugado en Cataluña y dividió opiniones sobre su cometido, tal como se consigna en los medios que cotidianamente cubren la actualidad del club más ganador de la historia en la Europa League.

Las críticas

Lo cierto es que el lateral debió batallar todo el partido frente a las arremetidas del colombiano Yáser Asprilla. El rápido puntero derecho cafetalero le dio grandes problemas al chileno, tal como coinciden los reportes llegados desde la capital de Andalucía.

Uno de los diarios que, al menos en general, tuvo una opinión positiva de Suazo fue el ABC de Sevilla. El tabloide andaluz calificó la actuación como “Aprobado” y destacó la carrera del atleta nacional para sacar la tarea adelante.

“De menos a más en el partido, comenzó con problemas para cerrar su banda ante la movilidad de Asprilla, aunque acabó imponiendo su experiencia. Positivo estreno tras su tardía inscripción”, define el reconocido periódico.

El cuestionamiento que más se repite en los comentarios es la poca proyección que logró el lateral ante el Girona. En resumen, uno de los aspectos a mejorar en esta nueva etapa de su carrera.

“Se le notó nervioso y desubicado en su estreno oficial como sevillista, necesitando ayudas para tapar su banda y con escasa proyección en ataque más allá de acciones puntuales. Fue a más con el paso de los minutos”, analizó Estadio Deportivo, medio que lo calificó con nota 4.

Diario de Sevilla confirmó que “a Suazo le tocó bailar con la más fea, Asprilla, y palió con reacción y garra las veces que fue superado. Apenas pudo salir, salvo en un pase paralelo al inicio que remató al aire Ejuke”.

El Desmarque, en tanto, le puso nota 5. Claro que también que coincidió con sus colegas sobre los problemas que tuvo con el colombiano: “sufrió una auténtica barbaridad contra Asprilla. Apretó, intentó subir en alguna ocasión, pero no tuvo ni mucho menos su partido más tranquilo”.

Lee también