EN VIVO

En vivo: la UC quiere sumar una nueva victoria en el Claro Arena a costa de Cobresal

Los cruzados quieren consolidarse en la parte alta de la tabla enfrentando a los mineros.

Universidad Católica juega ante Cobresal en el Claro Arena ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Universidad Católica 0-1 Cobresal

Actualiza el relato

¡Gol de Cobresal!

36′. Pase filtrado del panameño Yanis a un Diego Coelho que no perdona y define entre las piernas de Vicente Bernedo. Celebran los mineros.

¡No hay penal para Cobresal!

28′. Piero Maza va a revisar la jugada al monitor del VAR y revierte su dictamen. Sigue todo igualado en el Claro Arena.

¡Penal para Cobresal!

26′. Contraataque de los mineros liderado por Coelho, que saca un remate e impacta en el codo de Daniel González. Piero Maza sanciona la pena máxima.

15′. Poca acción en el primer cuarto de hora disputado en el Claro Arena.

7′. Tibio cabezazo de Branco Ampuero a las manos de Pinos. Primer acercamiento del partido.

¡Comienza el partido!

1′. La UC y Cobresal ya juegan en el Claro Arena.

¿Cómo llegan ambos equipos a este partido?

Universidad Católica se presenta una vez más en el Claro Arena después de haber derrotado a Unión Española por 2-0, resultado que los ubicó en el 6° lugar con 33 puntos. Cobresal, en tanto, venció por la mínima a Unión La Calera en El Salvador y se puso 7° con 32 unidades. Este duelo será clave para definir posiciones rumbo a la próxima Copa Sudamericana.

¡Los 11 elegidos en el cuadro minero!

¡La formación titular de los cruzados!

¡En esta oportunidad les traemos la transmisión del partido entre Universidad Católica y Cobresal, por la fecha 22 de la Liga de Primera!

¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo del diario La Tercera!

