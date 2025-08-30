En vivo: la UC quiere sumar una nueva victoria en el Claro Arena a costa de Cobresal

¿Cómo llegan ambos equipos a este partido?

Universidad Católica se presenta una vez más en el Claro Arena después de haber derrotado a Unión Española por 2-0, resultado que los ubicó en el 6° lugar con 33 puntos. Cobresal, en tanto, venció por la mínima a Unión La Calera en El Salvador y se puso 7° con 32 unidades. Este duelo será clave para definir posiciones rumbo a la próxima Copa Sudamericana.