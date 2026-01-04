En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrenta a Levante por la liga española
El conjunto rojiblanco se mide contra el colista de la clasificación por la 18° fecha del campeonato hispano.
Minuto a minuto
Sevilla 0-0 Levante
(14′) Alexis Sánchez recibe la tarjeta amarilla tras cometer una infracción.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Sevilla y Levante.
Alexis Sánchez es titular:
¡Bienvenidos! Esta vez les llevamos los detalles del duelo entre Sevilla y Levante por la Liga española.
