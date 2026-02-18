La dura sanción al técnico Matías Almeyda que complica aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

La severa crisis del Sevilla, equipo donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, suma un nuevo antecedente. Al margen del flaco momento futbolístico, el equipo sufrirá ahora la sanción de su técnico Matías Almeyda, quien estará varios partidos sin sentarse en la banca. Así quedó claro tras el fallo del Comité de Disciplina de la federación.

El empate 1-1 entre Sevilla y Alavés, la fecha pasada, no estuvo exento de polémica. Cuando el duelo se terminaba, el entrenador argentino de los andaluces recibió la tarjeta roja que provocó un bochornoso incidente.

Justo en el epílogo del tiempo reglamentario, el árbitro Iosu Galech Apezteguía protagonizó un fuerte intercambio con el transandino, quien acabó expulsado. Los incesantes reclamos del adiestrador frente a los cobros del juez terminaron con el DT en los vestuarios.

Entonces, Almeyda explotó de llenó y no escondió su descontento. “¿Por qué me echas?”, repetía el exmediocampista a la vez que se negaba a abandonar el terreno de juego, situación que se extendió por varios minutos. Incluso, el técnico empujó a algunos encargados de la seguridad del club y envió un pelotazo al aire en señal de protesta.

Destemplada reacción que obligó al entrenador a ofrecer disculpas después del pitazo final. Sin embargo, de ninguna tampoco escondió su disconformidad y frustración por las decisiones arbitrales.

“Quisiera pedir disculpas a los hinchas por mi expulsión. Al sevillismo, a mi familia y a la gente que está conmigo y pendiente de cómo sale cada partido y cómo me siento”, comenzó diciendo Almeyda.

Asimismo, advirtió que “no me gustan las injusticias. Es muy fácil expulsarme cuando no hablo. Veo en todos los partidos un millón de reclamos y nosotros no podemos hablar. No insulté, perdí la cabeza porque le preguntaba por qué me echó. Nunca me dijo por qué. A alguien había que expulsar. Es muy fácil esto, si insulto estaría pidiéndole disculpas, pero lo otro no me va. No estoy de acuerdo con las maneras tras la expulsión. Es muy fácil escribir la expulsión de Almeyda, pero no se sabe por qué… Nada avala mi reacción. Es una vergüenza. Me da pena ver eso. Me da pena también que un fútbol tan prestigioso tenga problemas todos los partidos”.

Duro castigo

Una vez consumados los hechos, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol impuso duro castigo a los incidentes protagonizados por el temperamental técnico argentino.

Todavía estaba fresca en el recuerdo la sanción sufrida por el jugador sevillano Marcao Teixeira, quien fue impedido de jugar por seis fechas, tras la roja que sufrió ante Real Madrid, a finales de 2025. Incluso, tal como informó el medio Estadio Deportivo, en el club se ponían incluso en el escenario de que el DT recibiera 16 fechas.

Pese al catastrófico escenario, el Sevilla no podrá contar con la presencia de su entrenador durante las próximas siete fechas. Es decir, Matías Almeyda no podrá sentarse en el banco por un lapso de casi dos meses. Decisión tomada por el comité tras la clásica reunión semanal de los miércoles.

“Dos partidos de suspensión por protestas al árbitro (Artículo: 127); un partido de suspensión por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado (Artículo: 121.3); tres partidos de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros (Artículo: 124) y un partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo (Artículo: 129)”, sentencia el fallo.