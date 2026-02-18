SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La dura sanción al técnico Matías Almeyda que complica aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    El entrenador fue expulsado en el empate ante Alavés, después de protagonizar un bochornoso enfrentamiento con el árbitro.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Matías Almeyda recibió dura sanción en España.

    La severa crisis del Sevilla, equipo donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, suma un nuevo antecedente. Al margen del flaco momento futbolístico, el equipo sufrirá ahora la sanción de su técnico Matías Almeyda, quien estará varios partidos sin sentarse en la banca. Así quedó claro tras el fallo del Comité de Disciplina de la federación.

    El empate 1-1 entre Sevilla y Alavés, la fecha pasada, no estuvo exento de polémica. Cuando el duelo se terminaba, el entrenador argentino de los andaluces recibió la tarjeta roja que provocó un bochornoso incidente.

    Justo en el epílogo del tiempo reglamentario, el árbitro Iosu Galech Apezteguía protagonizó un fuerte intercambio con el transandino, quien acabó expulsado. Los incesantes reclamos del adiestrador frente a los cobros del juez terminaron con el DT en los vestuarios.

    Entonces, Almeyda explotó de llenó y no escondió su descontento. “¿Por qué me echas?”, repetía el exmediocampista a la vez que se negaba a abandonar el terreno de juego, situación que se extendió por varios minutos. Incluso, el técnico empujó a algunos encargados de la seguridad del club y envió un pelotazo al aire en señal de protesta.

    Destemplada reacción que obligó al entrenador a ofrecer disculpas después del pitazo final. Sin embargo, de ninguna tampoco escondió su disconformidad y frustración por las decisiones arbitrales.

    “Quisiera pedir disculpas a los hinchas por mi expulsión. Al sevillismo, a mi familia y a la gente que está conmigo y pendiente de cómo sale cada partido y cómo me siento”, comenzó diciendo Almeyda.

    Asimismo, advirtió que “no me gustan las injusticias. Es muy fácil expulsarme cuando no hablo. Veo en todos los partidos un millón de reclamos y nosotros no podemos hablar. No insulté, perdí la cabeza porque le preguntaba por qué me echó. Nunca me dijo por qué. A alguien había que expulsar. Es muy fácil esto, si insulto estaría pidiéndole disculpas, pero lo otro no me va. No estoy de acuerdo con las maneras tras la expulsión. Es muy fácil escribir la expulsión de Almeyda, pero no se sabe por qué… Nada avala mi reacción. Es una vergüenza. Me da pena ver eso. Me da pena también que un fútbol tan prestigioso tenga problemas todos los partidos”.

    Duro castigo

    Una vez consumados los hechos, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol impuso duro castigo a los incidentes protagonizados por el temperamental técnico argentino.

    Todavía estaba fresca en el recuerdo la sanción sufrida por el jugador sevillano Marcao Teixeira, quien fue impedido de jugar por seis fechas, tras la roja que sufrió ante Real Madrid, a finales de 2025. Incluso, tal como informó el medio Estadio Deportivo, en el club se ponían incluso en el escenario de que el DT recibiera 16 fechas.

    Pese al catastrófico escenario, el Sevilla no podrá contar con la presencia de su entrenador durante las próximas siete fechas. Es decir, Matías Almeyda no podrá sentarse en el banco por un lapso de casi dos meses. Decisión tomada por el comité tras la clásica reunión semanal de los miércoles.

    “Dos partidos de suspensión por protestas al árbitro (Artículo: 127); un partido de suspensión por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado (Artículo: 121.3); tres partidos de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros (Artículo: 124) y un partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo (Artículo: 129)”, sentencia el fallo.

    Más sobre:FútbolMatías AlmeydaSevillaLaLiga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    Hombre fallece tras ser baleado y trasladado en un carro de supermercado a un recinto asistencial en Recoleta

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Lo más leído

    1.
    Sin club, con altas exigencias salariales y entrenando solo: el drama de Mauricio Isla tras su salida de Colo Colo

    Sin club, con altas exigencias salariales y entrenando solo: el drama de Mauricio Isla tras su salida de Colo Colo

    2.
    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    3.
    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    4.
    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    5.
    Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

    Azul Azul ya lo mira de reojo: referentes del plantel de la U blindan a Paqui Meneghini

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”
    Chile

    Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed
    Negocios

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    Histórica fábrica de neumáticos de Argentina cierra sus puertas y despide a cerca de mil empleados

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Con duros castigos: qué es y cómo funciona el protocolo antirracismo de FIFA que se activó en el Benfica ante Real Madrid
    El Deportivo

    Con duros castigos: qué es y cómo funciona el protocolo antirracismo de FIFA que se activó en el Benfica ante Real Madrid

    La dura sanción al técnico Matías Almeyda que complica aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán
    Mundo

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    Ucrania y Rusia acaban sin avances la segunda jornada de conversaciones en Ginebra

    Sanae Takaichi es reelegida como primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días

    Crema de choclo y albahaca con camarones
    Paula

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión