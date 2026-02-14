En vivo: el Sevilla de Suazo y Alexis Sánchez enfrenta al Alavés en un duelo clave por el descenso
El conjunto rojiblanco recibe a los babazorros por la 24° fecha del campeonato español. Ambos elencos se encuentran a tres puntos de la zona roja.
Minuto a minuto
Sevilla 0-0 Alavés
Los titulares del Alavés
El once del Sevilla: Suazo de titular y Sánchez en la banca
Duelo clave por no descender
Los dos equipos tienen 25 puntos en la tabla y se encuentran a tres unidades de la zona de pérdida de la categoría. El encuentro es crucial para no seguir cayendo posiciones.
Bienvenidos
El Deportivo los invita a seguir una nueva transmisión del conjunto de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.
