    El Deportivo

    El sentido agradecimiento de Matías Almeyda al apoyo de Manuel Pellegrini: “Respeto, honor; es un señor del fútbol”

    El técnico argentino envió un mensaje tras el respaldo del Ingeniero sobre su polémica sanción de siete jornadas: "No solo yo vi la injusticia", aseguró. Sevilla y Betis se medirán el próximo fin de semana en el derbi andaluz.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Matías Almeyda valoró la defensa de Manuel Pellegrini tras su polémica sanción.

    El Sevilla consiguió una victoria clave en su pelea por no descender. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se impuso por la mínima en su visita al Getafe. Su próximo desafío será el derbi ante el Betis de Manuel Pellegrini.

    En ese contexto, Matías Almeyda, que cumplió la primera fecha de su polémico castigo por siete jornadas, se refirió a la relevancia del encuentro. Además, también le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento al Ingeniero, que lo defendió tras su controversial sanción.

    Como todo colega de profesión, es lamentable que (Almeyda) haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión, pero no me puedo pronunciar mucho más”, aseguró hace una semana el chileno.

    Ahora, el argentino le devolvió el gesto: “Eso es fútbol, de hombres, de respeto, de honor”, comenzó señalando en DAZN. “Estamos hablando de un señor del fútbol. Lo dije previo a otro partido, admiración, respeto y agradecimiento. No solo yo vi la injusticia”, añadió.

    El análisis del Almeyda

    Almeyda también analizó el encuentro y valoró lo realizado por sus pupilos, además del respaldo que le dieron tras la sanción: “Soy un agradecido al grupo de jugadores que entreno, por la predisposición, la entrega, las ganas, la humildad de saber escuchar y esta unión que forjamos partido tras partido. En la semana me han escrito cosas muy lindas, y eso habla de un equipo que sabe lo que juega, un equipo que sufre, y saben lo mal que me hizo todo esto a mí. Ese respaldo que se da en este caso en el deporte es muy fuerte”, dijo.

    “Partido dificilísimo, la expulsión les cambia el rumbo como nos pasó a nosotros la semana pasada. No es fácil jugar con diez, se cerraban muy bien, en el segundo tiempo con los cambios intentamos abrirlos. Así llegó el gol, tuvimos posibilidades de hacer alguno más, sobre todo al contragolpe. Se cruzan muchas cosas por la cabeza, ganando, poder empatar otra vez. Este equipo llega ganando a un equipo Champions. No es fácil jugar con diez ni sacar ventaja al hombre de más y, por momentos, lo logramos”, añadió.

    Finalmente, destacó la capacidad de sostener el resultado: “El partido pasado, con diez, llegamos a ponernos en ventaja. No es fácil. Ningún equipo está muerto con diez jugadores, y sobre todo un equipo como este con muchas variables, son peligrosos. Supimos soportar ese momento en el que vinieron al ataque en los minutos finales”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaSevillaBetisGetafeManuel PellegriniMatías AlmeydaGabriel SuazoAlexis Sánchez

