    Un apático Betis de Manuel Pellegrini cede un polémico empate ante Rayo Vallecano que lo aleja de la Champions League

    El equipo de Manuel Pellegrini ganaba desde temprano, pero los madrileños lograron igualar antes del descanso. Incluso, pudieron llevarse la victoria, si el árbitro hubiera cobrado un penal en el epílogo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Betis solo pudo empatar ante Rayo FOTO: LALIGA.

    Betis deshizo todo lo bueno que había logrado en fechas anteriores. Los sevillanos solo pudieron empatar 1-1 ante Rayo Vallecano, cuadro que incluso pudo ganar cerca del final. Pobre igualdad que estanca a los de las Trece Barras en el quinto puesto.

    Intenciones de uno y otro rival que quedaron de manifiesto desde el comienzo. Diferencias claras de plantel y jerarquía que marcaron el trámite. La escuadra del Ingeniero presionaba alto a una escuadra capitalina, muy comprometida con el descenso. A la espera de ese error, que ha sido un sello en los últimos partidos béticos.

    De esa manera, precisamente, los andaluces se acercaron muy temprano a arco de los de Vallecas. Fue el atacante congoleño Cédric Bakambu quien aprovechó una mala salida desde el fondo, pero definió muy desviado.

    Diez minutos iniciales que fueron una pesadilla para los visitantes. Agobio constante que se tradujo en varios errores en el afán de urdir desde el fondo. Sin embargo, los béticos no lograban capitalizar ese desconcierto para abrir la cuenta.

    Los dirigidos de Manuel Pellegrini consiguieron el objetivo pasado el cuarto de hora de juego. Aitor Ruibal apareció solo en la banda izquierda y su potente centro fue repelido a medias por el portero Augusto Batalla. El rebote quedó en los pies de Bakambu, quien remató de primera para el 1-0.

    Conquista tempranera que, de alguna manera, bajó el ritmo del partido. Los locales retrocedieron las líneas y el equipo madrileño encontró más espacios para penetrar la resistencia bética, sobre todo, en las bandas. A los 20’, Gerard Gumbau centró al segundo palo y el zaguero senegalés Nobel Mendy -exjugador del Betis- no llegó por centímetros.

    Fue el anticipo de lo que ocurriría cerca del final de la primera parte. A dos minutos del descanso, el rumano Andrei Ratiu se sacó con facilidad al suizo-chileno Ricardo Rodríguez e Isi Palazón ganó la posición a Ruibal para el empate del Rayo.

    Incluso, los de Vallecas pudieron aumentar las cifras antes del entretiempo. En potente tiro libre del francés Florian Lejeune obligó a una reacción de urgencia al portero Álvaro Valles para sacar la pelota con una pierna.

    Infructuoso

    Tras la reanudación del partido, los verdiblancos bien pudieron cambiar el destino. El árbitro Juan Martínez advirtió una falta de Mendy sobre Cucho Hernández. Y aunque en un principio cobraba el penal, el VAR terminó corrigiendo a tiro libre que no llevó mayor peligro.

    Pero, a medida que pasaban los minutos, los pupilos del entrenador chileno perdía luces. El visitante, en tanto, era más directo en su juego y llevaba peligro cada que se acercaba. Ilias estuvo muy cerca, a los 54’, mientras que Isi Palazón pudo hacer el doblete a 20 del final.

    Cuando el duelo expiraba, se instaló la polémica en el área del Betis. Una falta de Valentín Gómez contra Ratiu bien pudo ser cobrado como penal, a instancias del VAR. Sin embargo, el árbitro Martínez Munuera desestimó el cobro. Pese al cuarto de hora de descuento y un frenético final, el 1-1 no se movió, igualdad que no sirve a ninguno.

