Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.

Puerto Varas, 16 de Febrero 2026. El Presidente electo José Antonio Kast durante su estadía en la Región de Los Lagos visita la Municipalidad de Frutillar y se reúne con el alcalde Javier Arismendi y realiza punto de prensa en el exterior de la municipalidad. Foto: Nicolás Klein/Aton Chile

El presidente electo José Antonio Kast se refirió este sábado a los principales temas abordados durante su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en Miami, instancia donde sostuvo reuniones con autoridades de la región y con representantes del gobierno de Estados Unidos.

Tras los encuentros, Kast señaló que uno de los temas centrales fue la crisis migratoria venezolana y la posibilidad de avanzar en mecanismos que permitan el retorno de ciudadanos de ese país que se encuentran en situación irregular en Chile.

Según explicó, en las conversaciones con autoridades internacionales se planteó la necesidad de generar condiciones que permitan habilitar vuelos de repatriación y corredores humanitarios.

“Hay un cambio fundamental en la situación que hoy vive Venezuela que podría permitir abrir los cielos para vuelos de repatriación o corredores humanitarios terrestres o marítimos”, afirmó.

El mandatario electo indicó que Chile enfrenta una situación compleja en esta materia, ya que —según sostuvo— en el país reside más de un millón de migrantes venezolanos, de los cuales una parte se encuentra en situación irregular.

“Lo que hemos señalado hasta el día de hoy es que quien esté de manera irregular en nuestro país tiene que salir, presentar sus antecedentes y postular para ver si lo vamos a recibir o no, pero entrando siempre por la puerta, no por la ventana”, agregó.

Kast también fue consultado sobre la eventual cooperación internacional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en la región, en un contexto donde el presidente estadounidense Donald Trump ha planteado fortalecer la ayuda a países del continente en materia de seguridad.

Al respecto, el presidente electo sostuvo que Chile está dispuesto a colaborar con otros países, siempre dentro de los marcos legales y constitucionales vigentes.

“Lo único que nosotros hemos visto en Chile es intervención de agentes extranjeros vinculados a Venezuela asesinando personas. Ese es el foco: cómo evitamos que agentes extranjeros entren al país y cometan delitos”, afirmó.

En esa línea, aseguró que su gobierno utilizará todas las herramientas disponibles en el sistema legislativo y constitucional para enfrentar el crimen organizado, incluyendo medidas como estados de excepción o refuerzos en el control fronterizo.

Por su parte, el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, subrayó que el combate al crimen organizado no debe limitarse solo al ámbito policial, sino también a políticas de desarrollo económico.

“El crimen organizado no solo es un problema policial. También se nutre de la pobreza, y la pobreza se combate con crecimiento económico”, sostuvo.

En ese contexto, explicó que parte de las reuniones sostenidas durante el viaje estuvieron orientadas a explorar cooperación con Estados Unidos en áreas de innovación y economía tecnológica, con el objetivo de impulsar el desarrollo de industrias vinculadas al conocimiento.

“Queremos lograr cooperación para instalar en Chile centros de producción de software y actividades sofisticadas que permitan formar capital humano y exportar ideas, patentes y servicios tecnológicos”, indicó.

Durante la cumbre, Kast sostuvo además reuniones bilaterales con autoridades latinoamericanas, entre ellas los presidentes de Bolivia y Paraguay, además de encuentros con representantes del gobierno estadounidense, en una agenda marcada por seguridad regional, migración y cooperación económica.