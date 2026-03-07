SUSCRÍBETE
    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    El presidente electo de Chile se reunió con su par boliviano, Rodrigo Paz, en el marco de la cumbre "Escudo de las Américas", instancia que congrega a líderes de la región para abordar cooperación en seguridad y desarrollo económico.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvo este sábado una reunión bilateral con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de la cumbre regional “Escudo de las Américas”, que se desarrolla en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

    El encuentro se realizó durante una reunión de alto nivel que reúne a 12 líderes de América Latina, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, con el objetivo de avanzar en la creación de un bloque regional enfocado en la cooperación en materia de seguridad y el fortalecimiento del progreso económico.

    Según imágenes difundidas a los medios, en la cita participaron también el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y el ministro de Gobierno de ese país, José Luis Lupo, quienes conversaron con Kast en torno a una mesa junto a integrantes de su equipo.

    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    La reunión se produce a pocos días de que el líder republicano asuma formalmente la presidencia de Chile, en una agenda internacional que ya comienza a marcar contactos con autoridades de la región.

    Tras su participación en la cumbre en Estados Unidos, el presidente boliviano tiene previsto viajar a Chile para asistir el 11 de marzo a la ceremonia de investidura de Kast como nuevo mandatario del país.

    La participación de Kast en este encuentro regional forma parte de los primeros acercamientos internacionales del mandatario electo antes de asumir el cargo, en medio de una agenda marcada por temas de seguridad regional y cooperación económica entre los países del continente.

    Más sobre:José Antonio KastCumbre de las AméricasBoliviaMiamiRodrigo Paz

