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    Carmona defiende a Boric por CAE y fustiga gestión de Kast: “Si fuera por expectativas este gobierno debería entregar el cargo”

    El timonel comunista rechazó la réplica del Ejecutivo en el choque con el frenteamplista por las actuales consecuencias a deudores universitarios y lanzó: "Las promesas de campaña que hizo el actual Presidente a los tres meses ya hay varias que están desahuciadas o que no fueron cumplidas”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    Una dura réplica contra el gobierno del Presidente José Antonio Kast lanzó el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en medio del choque de alta tensión de la actual administración con el exmandatario Gabriel Boric por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

    En diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el líder del PC defendió la intervención de frenteamplista en favor de aquellos que han visto vaciadas sus cuentas por parte de la Tesorería General de la República (TGR).

    “Normalizo absolutamente el legítimo derecho que tiene el expresidente de intervenir en política. Esa es su función, esa fue su fortaleza, esa fue la referencia en el plano incluso mundial. Por lo tanto, sería muy raro que cuando empiece a haber discusiones sobre cosas que tienen que ver con, primero, efectos sobre una zona de la población como son los deudores del CAE, capas media, clase media, y tienen que ver con políticas que vienen del gobierno anterior o se proyectan a este nuevo gobierno, él tenga la posibilidad de decir una palabra. Yo creo que está entrando a participar de una forma muy normal, en un tema de mucho interés y con una mirada que representa lo que fue su gestión de gobierno”, dijo.

    Carmona no se quedó en el mero respaldo al derecho de Boric a intervenir en política contingente, sino que rechazó la réplica de La Moneda, que apuntó que la administración anterior generó expectativas con la promesa de condonar el CAE y que eso incentivó a los deudores a dejar de pagar.

    “He escuchado la contraparte como respuesta. ¿Por qué crearon expectativas si no las iban a cumplir? La verdad que si eso fuera así, este gobierno debería entregar el cargo", dijo, en una dura crítica a la gestión de Kast en sus primeros tres meses al mando del país.

    Al ser requerido por el compromiso incumplido de Boric de dejar atrás el CAE, el presidente comunista apuntó que “eso habla de expectativa, porque eso es una promesa de campaña, como las promesas de campaña que ha hecho el actual Presidente y a los tres meses ya hay varias de ellas que están desahuciadas o que no fueron cumplidas”.

    El timonel del PC también cargó contra las declaraciones recientes del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que en medio de los polémicos cobros a los deudores del CAE, hizo un llamado a los jóvenes a no estudiar carreras sin futuro económico.

    “El que se deje de pagar por opción y con eso responder, entonces usted busque una carrera que se acomode a lo que va a ser capaz de pagar el día de mañana, o sea, no se meta a usted que tiene pocos ingresos a estudiar algo a lo cual le va a costar muy caro. Es decir, me parece tan clasista, de verdad, tan clasista”, cuestionó.

    Y luego agregó: “No le toca a él decir eso, eso lo ve cada persona, por último con su familia, pero no con él. Entonces, asuma que aquí hay un tema que es de deuda de arrastre, asuma que es un tema que es un pasivo que se puede convertir en activo si es que se recupera”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Lautaro CarmonaCAECrédito con Aval del EstadoGabriel BoricJosé Antonio KastDesde La RedacciónDLR

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