Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Política

    Kast se reúne con líderes del Partido Republicano en primera jornada en Estados Unidos

    Tras llegar a Miami ayer, el futuro mandatario prepara su participación en la cumbre "Shield of the Americas", convocada por Donald Trump, en la que también estarán otros líderes del continente.

    Pedro Rosas 
    Pedro Rosas

    En el Hotel Ritz, en Bal Harbour, José Antonio Kast sostuvo su primera actividad pública en el marco de su gira por Estados Unidos, la última antes del cambio de mando. Se trató de un encuentro con el presidente del Partido Republicano estadounidense, Kevin Cooper, y otros miembros de la colectividad, con quienes intercambió visiones en torno a la política regional.

    A ese encuentro, también llegó el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. “Ha hecho cosas importantes, decir las cosas por su nombre”, le agradeció Kast en la instancia.

    Durante la jornada, también sostuvo otras citas privadas con inversionistas y políticos.

    El periplo se da en el marco de la controversia por el proyecto del cable submarino chino que dejó a Chile en medio de las dos principales potencias.

    Así, el presidente electo, acompañado por su futuro canciller, Francisco Pérez; su asesor internacional, Eitan Bloch, y su principal estratega, Cristián Valenzuela, llegó ayer en la mañana a Miami, donde fue recibido por el cónsul Daniel Ortiz y representantes de ProChile, y se mantendrá hasta este sábado en la noche en el país norteamericano, con el objetivo de participar de la cumbre “Shield of the Americas”, convocada por Donald Trump para esta jornada.

    En ese encuentro también participarán algunos mandatarios del continente, como Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), entre otros, para abordar materias de seguridad regional, inmigración y también la injerencia extranjera en el continente.

    Al cierre de esta edición, Kast ya se encontraba en la comida de recepción junto al resto de los líderes invitados y algunos políticos estadounidenses en el Doral Cultural Arts Center.

    La cumbre con Trump, en tanto, tendrá lugar a primera hora de este sábado (8.30 hora local). Durante esta jornada también se espera concretar algunas reuniones bilaterales con otros de los presidentes presentes y sus delegaciones, mientras que para cerrar su visita participará de una cena con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

