Uruguay materializa incorporación a compromiso impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió este viernes una declaración conjunta de los países que adhieren al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, respecto a la incorporación de Uruguay a la iniciativa.

“Los países participantes del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, se complacen en dar la más cordial bienvenida al Gobierno de la República Oriental del Uruguay como nuevo miembro de esta iniciativa”, manifestaron.

La declaración expresa que “las partes valoran esta incorporación como un paso relevante para ampliar y fortalecer la coordinación regional frente a la delincuencia organizada transnacional”.

Asimismo, los países suscritos reafirmaron su “voluntad de seguir promoviendo una respuesta articulada, efectiva y sostenida frente a una amenaza común que afecta de manera directa a nuestras sociedades”.

En mayo, el Minrel fue la sede de la Reunión de Alto Nivel en la que se concretó la coordinación de esta iniciativa impulsada por Chile para enfrentar el crimen organizado y se firmó el escrito en el que los países partícipes asumen el compromiso de cooperar en la lucha contra esta amenaza.