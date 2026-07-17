PDG confirma a nueva directiva tras renuncia de Vattuone y espera reunión con el Servel para aclarar balances financieros

El Partido de la Gente (PDG) confirmó este viernes la conformación de su nueva directiva tras la renuncia de su presidente, Rodrigo Vattuone.

A través de un comunicado, la colectividad informó que, tras una reunión realizada el día jueves, se tomaron nuevos lineamiento sobre el funcionamiento del partido.

En ese sentido, confirmó al mando de la colectividad a Denisse Catalán. Además, estableció a una de sus principales figuras públicas, Franco Parisi, como secretario general. En el cargo de vicepresidente primero quedó Esteban Quiroga.

Por otro lado, también confirmaron que solicitaron una reunión con el Servicio Electoral (Servel) para aclarar antecedentes respecto a una denuncia por parte de la entidad.

En particular, esta semana se conoció que el Servel habría mostrado observaciones al balance financiero del PDG durante el año 2023.

“El Partido de la Gente reafirma su confianza en que el Servel ha actuado respetando la institucionalidad y precisa que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna notificación formal de parte del organismo”, explicaron.

A lo que añadieron: “El partido ha trabajado arduamente para avanzar en las observaciones formuladas al balance correspondiente al año 2023 y continuará desarrollando las acciones necesarias para subsanarlas”.

“Esperamos concretar prontamente una reunión con el Servel que permita clarificar esta situación y reiteramos que el Partido de la Gente no ha recibido ninguna notificación oficial de parte del Servel”, concluyeron sobre este apartado.