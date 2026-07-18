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    Uno de los mejores del Mundial: revisa el golazo de Bellingham que sentenció el partidazo entre Inglaterra y Francia

    El jugador que milita en el Real Madrid marcó una verdadera joya para establecer el 6-4 definitivo que le dio el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 a los Tres Leones.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Jude Bellingham marcó un golazo para sellar el partidazo entre Inglaterra y Francia en el Mundial 2026. Foto: FIFA. Sarah Stier - FIFA

    El partido por el tercer lugar en el Mundial 2026 se definió con un desenlace lleno de goles. En Miami, Inglaterra se quedó con el bronce en Norteamérica al derrotar por 6-4 a Francia, en uno de los duelos que quedarán en la memoria de las Copas del Mundo.

    Sin ir más lejos, el resultado tuvo dos condimentos históricos que ya lo ubican en un sitial de privilegio. En primer lugar, se convirtió en el partido por el tercer lugar con más anotaciones de todos los tiempos, superando al de Suecia 1958, que terminó con triunfo por 6-3 de Francia sobre Alemania Federal. En segundo lugar, fue una jornada en la que Kylian Mbappé pasó a los libros dorados. Con 22 dianas, el delantero parisino sobrepasó transitoriamente a Lionel Messi (el rosarino debe jugar la final con España, este domingo) como el máximo artillero en Mundiales. Además, con sus 10 festejos en esta edición, se ubicó en solitario como el que más posee hasta el momento.

    Sin embargo, a la par de estos registros legendarios, hubo un momento que no pasó desapercibido en el cierre del partido. Se trata del golazo de Jude Bellingham, que rápidamente se postula como una de las mejores anotaciones de todo el torneo.

    El jugador que milita en el Real Madrid emprendió un carrerón notable desde su propio campo, enganchó ante la marca de varios defensas, y derrotó al portero Maignan con elegancia. Sumó siete conquistas en el Mundial, superando a su colega Harry Kane, que tuvo seis.

    El tanto del futbolista de los Tres Leones entra en la disputa del gol más vistoso, junto al del caboverdiano Sidney Lopes Cabral ante Argentina y el de Wilson Isidor en la caída de Haití sobre Marruecos.

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    Más sobre:Mundial 2026Jude BellinghamSelección de InglaterraSelección de FranciaMundialFútbolCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

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