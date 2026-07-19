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    Argentina vs. España: a qué hora juegan y quién transmite la final del Mundial 2026

    Este domingo se conocerá al campeón del certamen que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica

    Se juega el partido 104 del Mundial. El duelo entre España y Argentina, que se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, marcará la final del Mundial 2026. Lionel Messi, buscando quedarse con la Bota de Oro, luego que Mbappé le dejara tarea tras anotar un doblete frente a Inglaterra, y quedar a dos goles de distancia, se medirá frente a Lamine Yamal, la joven promesa que busca su primera corona planetaria con apenas 19 años.

    El duelo se juega este domingo 19 de junio, a las 15 horas. Será arbitrado por Slavko Vincic, el polémico juez que ya registra tres apariciones durante la presente cita.

    Argentina vs. España - 15 horas

    La final del Mundial se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en el Metlife Stadium, en Nueva Jersey.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoNorteamérica 2026ArgentinaSelección ArgentinaLionel MessiEspañaSelección de EspañaLamine Yamal

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