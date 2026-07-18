Carabineros habilita libro de condolencias virtual por muerte del cabo Marcos Cosme

Carabineros de Chile habilitó un libro de condolencias virtual por el fallecimiento del cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, funcionario del GOPE de La Araucanía que murió luego de permanecer internado en estado crítico tras el operativo realizado en Valdivia para detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”.

Durante el procedimiento, dos carabineros resultaron heridos a bala. Cosme Barquero recibió la lesión más grave y quedó internado en estado crítico. El segundo uniformado, que había resultado herido en el abdomen, fue dado de alta posteriormente.

Tras confirmar el fallecimiento, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, decretó duelo institucional y anunció que la bandera institucional permanecerá a media asta en los cuarteles.

La institución informó la apertura del espacio a través de sus canales oficiales y señaló que las personas pueden ingresar mediante Comisaría Virtual con Clave Única para dejar sus mensajes.

En la descripción publicada en el sitio, Carabineros indicó que el libro fue preparado “como una forma de representar nuestro sentir por la partida de un nuevo mártir de Carabineros de Chile”. También señaló que el funcionario resultó gravemente herido durante un operativo en el sector Las Minas, destinado a capturar al último prófugo por el crimen del cabo Eugenio Naín, en Valdivia.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia”, agregó la institución.

Ingresa al libro aquí