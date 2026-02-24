Kast pide a La Moneda aclarar conflicto por cable chino y futuro canciller Pérez Mackenna monitorea la crisis con EE.UU.

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast se refirió por primera vez a la controversia que por estos días ha enfrentado al gobierno de Gabriel Boric con la Administración de Donald Trump, por el proyecto que busca conectar, por medio de un cable submarino, Valparaíso con Hong Kong.

Desde que el viernes pasado se dio a conocer que, debido a la iniciativa, el gobierno estadounidense revocó las visas de tres funcionarios de La Moneda -entre ellas, la del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz-, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) solamente el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, se había referido al tema.

Sin embargo, un nuevo antecedente dado a conocer este martes volvió a levantar las alertas en el entorno de Kast. Según dio a conocer El Mercurio, el pasado 27 de enero el ministro Muñoz firmó el decreto que otorgaba la concesión a la empresa China Mobile, pero dos días después -y antes de que estallara la polémica- fue anulado, lo que volvió a levantar las dudas en torno al proceso y la versión inicial de La Moneda.

En ese contexto, fue el propio Kast quien salió a abordar la polémica. “Los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona a tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”, dijo al llegar a la OPE.

Consultado por el decreto firmado por titular de Transportes, afirmó que “por el ministerio solamente decirles que estamos trabajando seriamente con cada uno de los ministros que está recogiendo la información de sus pares que van a ir entregando. Esperamos que ese traspaso de información y de ministerio se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna”.

Hasta el momento, en la OPE han preferido ser cuidadosos con el tema y centralizarlo a través del equipo del futuro canciller . Por lo mismo, hasta este martes solo Pérez Mackenna se había referido al tema, mientras que otras carteras involucradas como Transporte -que será liderada por Louis De Grange- o Defensa se han mantenido al margen.

“Como dijo el ministro de Relaciones Exteriores, hay que esperar tener todos los antecedentes antes de poder opinar. Hoy día todo el tema lo maneja el gobierno y claramente faltan antecedentes, han surgido todos los días nuevas informaciones, así que esperemos a ver que terminen los hechos”, dijo este martes el futuro jefe de ese ministerio, Fernando Barros.

La idea -explican fuentes de la OPE- es evitar dar pasos en falso antes del 11 de marzo, sobre todo considerando que el tema involucra a dos de los principales socios comerciales del país y que la apuesta de Kast es justamente poder fortalecer las relaciones con Estados Unidos, país que el presidente electo visitará durante la primera semana de marzo para participar de la cumbre “Shield of the Americas”, el próximo 7 de marzo.

En ese viaje, tras las tensiones de los últimos días y la amenaza de la Casa Blanca de sacar a Chile del programa Visa Waiver, se espera concretar la primera bilateral con Trump.

En ese contexto, durante las últimas horas las reuniones de coordinación por el tema se han tomado la OPE. Por ejemplo, ayer en la tarde ya hubo un encuentro entre los equipos de Kast y Pérez Mackenna para evaluar los pasos a seguir.

Derecha pide explicaciones

La información por la firma del decreto para el proyecto volvió a activar las críticas en la derecha.

Uno de los primeros en salir a apuntar contra el gobierno fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. “Como nos imaginábamos, había algo que no se sabía de esta historia. Luego de 5 días, se conoce la verdad, no estaba en evaluación, sino que se había aprobado la concesión en secreto. ¿Qué hay detrás del decreto y su anulación? Más dudas aparecen“, cuestionó el senador electo en sus redes sociales.

Su par de la UDI, Guillermo Ramírez, en tanto, afirmó que “el manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno. La verdad que cuando uno ve al presidente y los ministros con versiones contradictorias, al embajador de Estados Unidos diciendo que esto fue advertido, contratos que se firman y luego se anulan, eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile”.

Y recalcó: “En proyectos de infraestructura tan grandes como el que estamos conversando, esto debería ser más transparente y llevarse adelante con mayor seriedad”.

El diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper, por su parte, abrió la puerta a generar un comisión investigadora por la polémica. “Ayer hablé con la diputada Erika Ñanco para solicitar una sesión especial de la Comisión de RR.EE., con el ministro Muñoz y subsecretario Araya. Con lo que hemos conocido hoy, pienso que debemos evaluar una Comisión Investigadora. ¿Con cuántas sorpresas más no vamos a encontrar?“, publicó en su cuenta de X.