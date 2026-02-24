SUSCRÍBETE
    Ministro Muñoz visó concesión de proyecto chino, pero el decreto fue anulado dos días después

    En el documento se daba a la empresa China Mobile un periodo de 30 años de concesión y se le autorizaba a “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong y Concón".

    Paz Rubio
    El ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz.

    El decreto que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz (Ind), firmó el 27 de enero otorgó la concesión del hoy controversial proyecto de un cable submarino que uniría Valparaíso y Hong Kong a la empresa China Mobile.

    En el documento, revelado esta jornada por El Mercurio, da a la empresa un periodo de 30 años de concesión y la autoriza a “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong y Concón".

    De todas maneras, el 29 de enero -y antes de que estallara la polémica- el decreto fue anulado. “Esta solicitud se funda en un requerimiento del jefe de gabinete de la Subtel, Sr. Guillermo Petersen, por correo de la misma fecha, indicando: por razones de error técnico o en su tipeo”, fue la justificación para dar marcha atrás.

    Juan Carlos Muñoz y Claudio Araya

    Lo que podría parecer una operación comercial común, no obstante, en los últimos días se transformó en una controversia que puso a Chile en medio de la guerra comercial que mantienen dos grandes potencias: China y Estados Unidos.

    Y es que el pasado viernes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acusó mediante una declaración pública que el ministro Muñoz, junto al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), y el jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen (PC), comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional con sus gestiones en favor de este proyecto chino. Como consecuencia, las visas de los involucrados y sus familiares directos fueron revocadas.

    La ministra vocera Camila Vallejo

    El gobierno chileno, en respuesta, citó al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, a La Moneda para entregarle una nota de protesta por estos hechos. Adicionalmente, la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), junto con calificar la imputación de EE.UU. como “falsa” y la decisión como “arbitraria”, aseguró que el proyecto permanece en estado de evaluación, y que su avance no obedece a presiones externas.

    Lo mismo fue reforzado ayer por el canciller Alberto van Klaveren (ind). Además de recalcar que Chile, hasta ahora, solo ha aprobado el proyecto de cable submarino financiado por Google, ratificó que el de China Mobile se mantenía bajo análisis. “Una cosa es aceptar un proyecto a tramitación, y otra es aprobarlo. Repito, este proyecto está todavía en evaluación y está sujeto a la aportación de antecedentes de distintas agencias del Estado”, dijo.

    El ministro Alberto van Klaveren.

    Antes, incluso, el ministro Muñoz sostuvo que la iniciativa estará en suspenso al menos hasta que se verifiquen las alertas de seguridad mediante un informe que estará a cargo del Estado Mayor Conjunto a través del Ministerio de Defensa. Otros informes en la misma dirección fueron solicitados por el titular de Seguridad, Luis Cordero (Ind), a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, por los supuestos hackeos de China que denunció ayer el embajador Judd en su conferencia de prensa. También el canciller encargó diligencias a la Policía de Investigaciones.

    Con todo, Estados Unidos ha elevado el tono. En su conferencia de prensa de ayer, el embajador Judd tildó como “ridícula” la respuesta de la ministra Vallejo, negó que hubiera amenazas y condicionó la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver a que el país “actúe como un buen socio” y cumpla con los requerimientos de seguridad como “asegurar todas las tareas de comunicaciones”.

    Santiago, 23 de febrero 2026. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ofrece una conferencia de prensa.
