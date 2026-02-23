SUSCRÍBETE
    Política

    Por sanción de EE.UU.: Vallejo califica decisión de "arbitraria" y recalca que Chile "no toma decisiones bajo amenaza de ningún país"

    El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios de gobierno fueron acusados por Estados Unidos de comprometer infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavar la seguridad regional.

    Por Paz Rubio 
    Paz Rubio
    La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo

    La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), salió a respaldar este lunes a su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz (Ind), luego de que Estados Unidos revocara su visa y la de dos funcionarios del Ejecutivo por gestiones en favor del proyecto de cable submarino que pretende instalar en el Valparaíso China Mobile, que uniría directamente a Sudamérica con Hong Kong.

    El pasado viernes, mediante una declaración pública, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, acusó a Muñoz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), y al jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen, de dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

    En su habitual vocería de los lunes, la secretaria de Estado aseguró que el ministro Muñoz “cuenta con todo el respaldo del gobierno de Chile”, defendió que ha ejercido “una labor impecable en promover el desarrollo de nuestro país en materia de transportes” y aseveró que la justificación para esta medida, basada en una supuesta vulneración de la seguridad regional, “es totalmente y evidentemente falsa”.

    El ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya Claudio Araya (En X)

    Seguidamente calificó la decisión de la administración Trump como “una sanción arbitraria y unilateral que rechazamos en los términos más enérgicos”.

    “Frente a esta reprochable y obviamente inaceptable conducta, queremos recordar que Chile es un país soberano, y como tal toma decisiones de manera soberana. En materia de evaluación de este tipo de proyectos, además tenemos una institucionalidad que opera (...) Y por lo tanto, independientemente de las consideraciones, advertencias incluso, que se han hecho, nuestro país toma decisiones de manera soberana, y la soberanía se ejerce respetando nuestra institucionalidad y nuestro marco normativo, sin presiones externas, y menos en base a presiones externas", defendió.

    Junto con reiterar que el proyecto permanece en estado de evaluación, remarcó que “nosotros no distinguimos el país de origen de la empresa, sino que básicamente la evaluación técnica que hacen las distintas reparticiones ministeriales según la evaluación sectorial y que además buscan hacer prevalecer el bien del desarrollo del país. Nosotros tomamos decisiones en función del desarrollo de nuestro país y por cierto nunca, jamás, atentando ni a la seguridad de nuestro país ni de la región, como se ha lamentablemente señalado”.

    Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Respecto de las advertencias de Estados Unidos, comentó que “más allá de las observaciones, de las preocupaciones que puedan tener, Chile que si bien las toma en consideración, toma sus propias decisiones de manera soberana en el marco de nuestra institucionalidad democrática y normativa. Por lo tanto, no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país y de ninguna empresa y así ha sido la trayectoria en distintas oportunidades”.

    Consultada nuevamente por las advertencias y si éstas habían sido comunicadas al Presidente Gabriel Boric, manifestó que “evidentemente, está en diálogo permanente con sus ministros”.

    Si bien evitó profundizar en cómo el siguiente gobierno abordaría esta situación, llamó a tener presente que proyectos como este tienen sus propias etapas y que “hoy es Estados Unidos, mañana puede ser otro país. Y nunca bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que Chile, o el gobierno que sea más adelante, tome decisiones en función de las presiones de otras naciones o que actúe bajo amenaza o presión de otras naciones".

    Vallejo defiende bono deBoric

    Adicionalmente, Vallejo calificó como una “polémica artificial” las críticas hacia el del bono por cumplimiento de metas delPresidente Gabriel Boric, que aumentará su sueldo a $10 millones.

    “Nunca existió una preocupación sobre los pmg del expresidente Sebastián Piñera ni la expresidenta Michelle Bachelet, ni del presidente Ricardo Lagos, ni de ningún presidente, pero justo ahora se presenta como escandaloso el PMG porque se le entregó al presidente Gabriel Boric. Yo veo una intencionalidad política, es evidente”, apuntó.

    Por otra parte, acusó que se omite arbitrariamente “la legislación para instalar la idea de que aquí hay un uso, un aprovechamiento en la fijación de las remuneraciones y que además omite que el Presidente Gabriel Boric es el presidente que menor remuneración ha recibido, menor que el presidente Sebastián Piñera y va a ser menor que el futuro presidente José Antonio Kast”.

    “¿Por qué no se dice eso?, ¿por qué hay intención de omitir esa información y poner solo foco en el presidente Gabriel Boric?“, cuestionó.

    El Presidente Gabriel Boric. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ
